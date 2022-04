Yassine habite l'appartement mitoyen de celui qui est happé par les flammes. C'est lui qui a donné l'alerte, "je sortais de chez moi pour aller rendre un chargeur à un voisin, j'ai senti une forte odeur de fumée, je me suis retourné, et j'ai vu le toit de mon voisin qui était en feu. Je me suis précipité à toutes les portes de mon immeuble pour dire à mes voisins de sortir. Nous avons aussi sonné à côté, mais personne n'a répondu." La maison attenante de l'autre côté, abandonnée mais squatée par une personne, a été évacuée.

L'appartement en feu était occupé par un homme âgé, indiquent des voisins. À l'heure actuelle, rien ne permet de confirmer s'il était présent au moment où l'incendie s'est déclenché. "La cause n'est pas encore confirmée, mais on me dit que ce sont peut-être des travaux qui sont à l'origine de l'incendie", explique le bourgmestre de la commune, Vincent de Wolf (MR).

Les pompiers sont sur place avec plusieurs autopompes. Plus d'informations à venir.