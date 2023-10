Elise Mertens remporte son deuxième titre consécutif à Monastir (vidéo)

C’était la première finale de la N.1 belge (27 ans) depuis son sacre sur le même terrain un an plus tôt. Elle a ainsi conquis le 8e titre de sa carrière, sur 12 finales sur le circuit WTA. Outre Monastir, Elise Mertens s’est imposée à Hobart (2017 et 2018), Lugano (2018), Rabat (2018), Doha (2019) et Melbourne (2021). Elle compte également 18 titres en double, dont 3 Grands Chelems.

Pour Paolini, dont c’était la troisième finale à 27 ans, le compteur de victoire reste bloqué, avec un seul succès conquis à Portoroz en 2021.

La Limbourgeoise fait l’impasse sur le duel en barrage pour le groupe mondial de la Billie Jean King Cup qui opposera la Belgique à la Hongrie les 11 et 12 novembre à Charleroi. Associée à l’Australienne Storm Hunter, Elise Mertens est qualifiée pour le Masters en double du 29 octobre au 5 novembre à Cancun au Mexique.