L'exposition Tim Burton débarque à Bruxelles et invite à se perdre dans le labyrinthe du réalisateur : "On entre dans le processus de création"(vidéo)

Depuis ce vendredi, les portes du labyrinthe de Tim Burton se sont en effet ouvertes sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles. Savant mélange de macabre et de poésie, l’exposition est à découvrir jusqu’au 4 février prochain.

©Mathieu Golinvaux

Porte après porte, le visiteur découvre une exposition dont il devient en quelque sorte le héros puisque c’est à lui qu’il revient de décider du parcours. « 300 itinéraires sont possibles, promet d’ailleurs l’organisateur espagnol d’une exposition qui a déjà transité par Madrid et Paris et attiré plus d’un demi-million de visiteurs. Notre labyrinthe promet un voyage dans le monde intérieur du cinéaste : d’Alice au pays Merveilles à Mars Attacks, en passant évidemment par L’étrange Noël. » Statue géante, écran ou encore ambiance lumineuse et musicale, le dépaysement est total.

guillement Notre labyrinthe promet un voyage dans le monde intérieur du cinéaste : d’Alice au pays Merveilles à Mars Attacks, en passant évidemment par L’étrange Noël.

Les puristes de l’œuvre de l’américain apprécieront eux de pouvoir observer de tout près une centaine d’œuvres originales, essentiellement des croquis, dont certains de ses tout premiers dessins. « Ses carnets de croquis sont son journal intime, raconte l’exposition. Il y consigne visuellement ce qu’il voit plutôt que d’en faire une description écrite. Burton est fasciné par les gens et le monde qui leur est propre. »

©Mathieu Golinvaux

Burton a participé à la création l’exposition

S’il n’était pas présent à Bruxelles ce jeudi pour donner le coup d’envoi de l’exposition comme il l’avait fait dans les précédentes villes, le réalisateur a participé au processus créatif. « Il y a déjà eu d’autres rétrospectives de mon travail, mais ce que j’aime ici, c’est qu’on entre dans le processus de création, expliquait en vidéoconférence Tim Burton à la presse belge. Je dessine un croquis et parfois, cela devient quelque chose de plus grand. Dessiner a toujours été important pour partager mes idées, pour communiquer tout court. Nous voyageons dans cette exposition comme dans les parties d’un cerveau. »

guillement Je dessine un croquis et parfois, cela devient quelque chose de plus grand. Dessiner a toujours été important pour partager mes idées, pour communiquer tout court.

Tout au long de sa carrière, Tim Burton a essayé de donner vie à ses créatures, avec cette exposition, on s’en rapproche encore un peu plus.

Par contre, on regrettera juste, une fois encore, des tarifs qui semblent exorbitants (entre 18 et 38 euros) pour ce genre d’événement et seulement 45 petites minutes d’expérience.

Info et réservation : www.timburtonexhibition.be

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux