Attentat à Bruxelles : pourquoi les policiers qui ont aperçu Abdesalem Lassoued peu après l’attaque n’ont pas reçu l’autorisation d’intervenir

Après la fusillade, une chasse à l’homme a été lancée pour retrouver l’auteur des faits, qui a revendiqué l’attaque dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux peu après l’attaque. Mardi matin tôt, un témoin a informé la police bruxelloise qu’il avait aperçu Lassoued dans un débit de boissons à Schaerbeek. Les équipes de l’unité BTA de la police locale de Bruxelles-Nord se sont alors rendues sur place et le suspect a été abattu au cours de l’intervention. Les services de secours ont tenté de réanimer l’individu qui a ensuite été transféré à l’hôpital où son décès a été constaté à 9h38.

Selon une information relayée ce mercredi par Sudinfo, le terroriste tunisien avait été repéré et observé par des policiers moins d’une heure et demie (20h40) après l’attentat, dans le cadre d’une observation de son domicile. Une source proche du dossier nous confirme ce fait. Il s’agit de deux policiers du BTA de la police de Bruxelles Nord, l’équivalent des Unités Spéciales à l’échelon local. La DPA (Direction de la Police Administrative) ne leur a pas donné l’autorisation d’intervenir. Une source proche du dossier nous indique qu’il s’agissait de trouver “un équilibre entre son arrestation et la sécurité des policiers et de la population, d’éviter un bain de sang”. Ensuite, le contact visuel a été perdu. Les policiers, se pensant repérés, avaient dû prendre distance, “toujours pour des raisons de sécurité”.

Le terroriste a finalement été localisé dans un café de la rue Van Oost, à Schaerbeek, à 7 h 37 grâce au signalement d’un témoin. L’un des huit intervenants du BTA l’a neutralisé en lui tirant une balle au niveau de l’épaule à la suite d’une tentative de sa part de se saisir de son fusil d’assaut AR-15.

Toujours selon Sudinfo, c’est au cours de cette fameuse observation du domicile où Lassoued vivait avec sa femme et l’une des filles de cette dernière qu’il a été vu dans un buisson pour se débarrasser d’un sac dans lequel se trouvait son téléphone portable, deux armes de poing et des couteaux. Par ailleurs, le terroriste aurait eu le temps d’aller prier dans une mosquée située non loin du café schaerbeekois où il a été retrouvé en train de siroter “un thé”, selon le patron dudit café schaerbeekois.

Élément interpellant : sur une vidéo qui circule, montrant Lassoued en train de se préparer, une moto sans personne dessus, et qui n’est pas le scooter du tireur, est posée carrément au milieu de la route. À ce stade de l’enquête, le parquet fédéral n’a pas pu obtenir des éclaircissements auprès de la police.