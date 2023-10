Gilles Vanden Burre évoque le profil du terroriste à Bruxelles : “On a affaire à un loup solitaire”

Ce matin, au cours d’une conférence de presse, le premier ministre Alexander De Croo a confirmé que l’état de menace terroriste reste, en région bruxelloise, à 4 (NdlR : son maximum) sur l’échelle de l’OCAM. “L’organisme qui analyse la menace terroriste a relevé à 4 car il y a encore un risque potentiel de danger. Pour le reste du pays on est à 3, ce qui est élevé. Il n’y a pas un paquet de mesures automatiques. L’OCAM va faire parvenir au gouvernement des informations sur le niveau de la menace mais il n’y a pas d’automaticité des mesures. Ce qui me paraît normal car un cas de violence n’est pas l’autre. Il faudra voir au cours de la journée les mesures qui pourront être prises”, confie Gilles Vanden Burre.

Ce mardi matin, les écoles européennes et flamandes ferment leurs portes mais en Wallonie, Caroline Désir a confirmé dans une nouvelle circulaire que les établissements scolaires wallons resteront ouverts. “Il faudra une harmonisation au fil des jours qui viennent. À un moment donné, il faut une ligne de commandement centralisée”, confie notre invité.

Alexander De Croo a renforcé la sécurité dans plusieurs endroits comme notamment autour de la communauté suédoise. Pour notre invité, c’était important d’augmenter la sécurité autour de certains endroits clé. “Le terroriste visait explicitement des supporters suédois hier soir. C’est très important d’avoir renforcé certains endroits avec les zones de police bruxelloises. On verra si la réserve fédérale devra intervenir aussi.”

Au cours de la soirée de lundi, Gilles Vanden Burre a été frappé par le calme qui habitait les supporters confinés dans le stade. “J’ai vu 35.000 personnes dans un stade qui ont fait preuve d’un calme, de sérénité et surtout d’humanité. Ils ont chanté pour les Suédois afin de les rassurer. J’ai envie de m’inspirer de ça ce matin”.

La rencontre a d’ailleurs été arrêtée à la mi-temps. Une issue différente du match qui opposait la France à l’Allemagne lorsque Paris était frappé par un attentat terroriste. “Ce sont deux attaques terroristes mais c’est difficile de comparer ces deux situations. Aujourd’hui, on a affaire à un loup solitaire qui commet un acte isolé et le revendique. On voit que c’est une personne seule qui n’a pas de logistique derrière et donc c’est très différent des attentats de 2015 en France et 2016 en Belgique. Aujourd’hui, l’État islamique n’est plus actif et a été démantelé donc la situation est bien différente”.

Fallait-il se méfier de cet homme qui était connu de la justice en Belgique et dans son pays mais pas fiché sur les listes de l’OCAM. Y a-t-il eu un raté ? Gilles Vanden Burre ne veut pas faire de commentaires sans avoir tous les éléments. “S’il n’est pas fiché pour radicalisation, c’est difficile de le suivre, d’autant plus s’il était en séjour illégal en Belgique”.