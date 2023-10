Des sans-papiers occupent un nouveau bâtiment à Bruxelles

L’action est menée par le collectif des Sans-Papiers Bénévoles Intégrés de Bruxelles (CSPBIB) et d’autres personnes de la société civile.

”Face à la crise du logement qui affecte de nombreuses personnes isolées, sans abri et sans papiers dans notre ville, nous lançons un appel pressant à la solidarité de la communauté locale et des autorités” ; a expliqué Swann Gros, le porte-parole du collectif.

”Il est essentiel de comprendre que de nombreuses personnes dans ce groupe, comprenant des familles avec des enfants, font face à des situations très difficiles. L’occupation n’est pas seulement un moyen de se loger mais également de mettre en avant un projet politique pour obtenir une régularisation pour toutes les personnes sans-papiers”, a-t-il ajouté.

”Nous pressons le gouvernement actuel à enfin prendre ses responsabilités et mettre en place une réelle politique en matière de régularisation qui reconnaisse la valeur humaine de celles et ceux qui vivent dans la peur d’être expulsés. La Belgique est capable de donner ce minimum de dignité aux personnes sans-papiers, ce qui passe par une régularisation sur base de critères clairs, permanents et respectueux des droits humains fondamentaux”, a conclu le porte-parole.