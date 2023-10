Indésirable, le rat? "Le meilleur moyen de le laisser proliférer, c'est regarder ailleurs à cause du dégoût"

C'est pour cette expertise que la chercheuse suisse fait partie du comité scientifique de l'expo "Rattus", au Musée des Égouts de la Ville de Bruxelles (**). À cette occasion, elle nous explique pourquoi, malgré les innombrables personnages de dessins animés plus mignons les uns que les autres, notre imaginaire collectif perdure à considérer les rats comme les pires monstres des villes.

Pourquoi le rat est-il si détesté?

Joëlle Salomon Cavin ©DR

L'imaginaire collectif est très négatif pour le rat. Longtemps, il est associé à la peste. Mais c'est le rat noir qui la transmettait: il n'est plus présent en ville. Le rat est aussi associé aux égouts, endroits sales par définition, obscurs, humides. Et puis il y a son aspect, notamment sa queue, qui fait qu'il est mal aimé. Par comparaison aux panaches de la queue d’écureuil, qu'on trouve super mignon. Pourtant, comme l'a montré un montage lors d'une expo à Neuchatel, les deux ne sont pas si différents. Enfin, il y a l'enjeu sanitaire puisqu'il est porteur de la leptospirose, qui peut contaminer l'humain via ses urines.

Le rat est-il pour autant indésirable?

"La queue fait-elle le rat?" demandait une expo à Neuchatel. ©EdA - Julien Rensonnet

C'est tout l'enjeu de mon bouquin, où j'utilise le point d'interrogation. Face aux cafards, pigeons, punaises, la première réaction, c'est le dégoût. Ensuite vient l'interrogation. La ville moderne, en construisant les égouts, a offert au rat le plus beau des lieux de vie. Car le rat fuit l'homme, aime l'obscurité et l'humidité. S'il reste dans les égouts, si on ne le voit pas, il n'est pas gênant. D'autant moins qu'il régule l'écosystème en se nourrissant des déchets.

D'où vient le problème?

Dès que le rat devient visible, c'est lié aux incivilités. Les poubelles qui débordent, les déchets dans les parcs, génèrent sa prolifération. Sans ça, il ne sortirait pas. Son apparition résulte aussi de dysfonctionnements des infrastructures, des tuyaux endommagés, un mauvais entretien. C'est particulièrement visible dans les quartiers plus pauvres, mal gérés, où ni propriétaires, ni collectivités n'investissent.

Le rat a-t-il d'autres rôles que celui d'"éboueur"?

Il y a bien sûr les rats de laboratoire et les rats de compagnie. En Suisse, des normes strictes encadrent la gestion des rats de laboratoire. Ce n'est bien sûr pas le paradis. Mais par exemple, ils doivent être offerts à l'adoption lorsqu'ils ne sont pas utiles. La différence de traitement est assez glaçante entre les labos et les égouts.

Voyez-vous une évolution positive dans la lutte contre le rat?

Les rodenticides anticoagulants restent mobilisés partout. Avec ces pièges, le rat met 1 à 2 jours à mourir hémorragie interne. Bien sûr, on ne le voit pas mourir et ça reste efficace. Selon les désinfestateurs avec qui j'ai travaillé, le rat ne souffre pas tant que ça. Mais grâce notamment au projet scientifique Armaguedon (***) à Paris, on sait aujourd'hui que les rodenticides sont une catastrophe: on les retrouve partout dans l'eau, d'autres animaux.

L'expo "Rattus", au Musée des Égouts de Bruxelles, retrace l'histoire des poisons et pièges utilisés contre les rats. ©EdA - Julien Rensonnet

Que faire?

Tout le monde doit participer. Il faut mieux gérer les poubelles, arrêter de jeter du pain aux oiseaux, entretenir les canalisations... Les desinfestateurs qui font bien leur boulot, ils n'aiment pas tuer. L'ambition est plutôt de cantonner les rats aux égouts. La tendance est à un usage moins fréquent des produits chimiques, comme pour les pigeons ou les insectes.

Le rat a-t-il un prédateur?

Je pense qu'en ville, ses prédateurs sont rares. Peut-être certains rapaces? Les renards? Mais un rat adulte, c'est tout de même assez gros. Il y a bien sûr le furet. Dressé, il peut aider à lutter contre le rat.

Le réchauffement climatique favorise-t-il le rat?

La température dans les égouts en tout cas, elle est constante. Ce qui est certain, c'est que le réchauffement favorise le moustique tigre. C'est le cas à Genève. Blattes, punaises de lit... En effet, nous allons avoir en ville des bestioles qu'on n'aime pas trop.

Comme géographe, voyez-vous un lien entre population de rats et sociologie des quartiers?

La régulation des espèces indésirable est liée aux quartiers pauvres et à la façon dont les collectivités y interviennent. Dans "Pest in the City", la chercheuse américaine Dawn Day Biehler montre que la lutte contre les parasites diffère entre quartier pauvres à la population racisée et quartiers riches et blancs. Et qu'elle révèle des inégalités environnementales face à cette nature urbaine, les blattes, mouches, moustiques, punaises et rats, avec lesquelles on ne peut pas vivre.

Et vous, vous aimez les rats?

Non. Mon but, c'est de les connaître. Par contre, je pense que le dégout nait de l'ignorance, du fait qu'on préfère regarder ailleurs. C'est le meilleur moyen de laisser le rat proliférer. Alors c'est vrai, je peux trouver un rat super mignon. J'ai eu le cas avec mon fils lors d'un pique-nique dans un parc, à Paris. Il mangeait un petit morceau de pain. Mais ensuite un 2e est sorti d'un trou, puis un 3e, un 4e, un 5e. Et c'était nettement moins mignon. Bien sûr, le rat fascine par son intelligence, ses comportements sociaux hyper élaborés. Mais ce n'est pas possible de vivre quand les rats pullulent.

(*) "Indésirables !?: Les animaux mal-aimés de la ville", Joëlle Salomon Cavin, Éditions 41, 2022, 208pp, 24,50€

(**) "Rattus", expo thématique jusqu’au 16 juin 2024 au Musée des Égouts, porte d’Anderlecht à 1000 Bruxelles, du mardi au dimanche de 10 à 17h, 10€/gratuit < 18 ans. Family sunday chaque 3e dimanche du mois (dont ce 15 octobre 2023)

(**) Le projet Armaguedon a démarré à Paris en mars 2021. Il fédère les scientifiques de plusieurs disciplines: biologie, urbanisme, géographie, écologie urbaine, épidémiologie, parasitologie, sociologie... Ambition: faire taire les fantasmes sur le rat, mieux le connaître, comprendre les risques éventuels de transmissions de maladies à l'humain et "aider les Parisiens à mieux cohabiter avec les rats".