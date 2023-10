”Ma sœur et ses filles sont mortes” : à Bruxelles, 1.500 personnes manifestent leur soutien à la Palestine, 400 autres aux otages israéliens

Dans le même temps, un rassemblement de soutien aux victimes israéliennes de l’attaque du groupe terroriste Hamas de samedi dernier ainsi qu’aux otages israéliens actuellement détenus par le groupuscule armé palestinien a attiré 400 personnes sur la place du Luxembourg (lire ci-dessous).

1.500 personnes ont répondu à l'appel des pro-palestiniens à Bruxelles ce 11 octobre 2023.

guillement Nous sommes contre ce que le Hamas a fait, mais nous ne sommes pas non plus d'accord avec la manière dont Israël a réagi

Les manifestants réunis devant les Affaires étrangères ont exprimé leur mécontentement face aux frappes aériennes sur la bande de Gaza, réponse israélienne à l’attaque surprise du Hamas. “Nous sommes ici pour protester contre ce qui se passe en Palestine et en Israël”, explique ainsi Karim, un manifestant. “Nous sommes contre ce que le Hamas a fait, mais nous ne sommes pas non plus d’accord avec la manière dont Israël a réagi.” Selon lui, les deux parties doivent se remettre autour de la table. “Une solution à deux États est la meilleure solution. Sans accord, pas de paix.”

”Ma sœur et ses filles sont mortes”

D’autres ont dénoncé la façon dont les “médias occidentaux détournent la situation pour reproduire la propagande israélienne”. “On ne peut pas situer ce conflit dans le cadre de la semaine qui vient de s’écouler, mais bien dans celui des 75 dernières années. Il est déjà interdit de dire que l’on soutient les Palestiniens aujourd’hui, alors qu’ils sont chassés de leur terre depuis des décennies”, estime Lieve, une manifestante belge qui se bat pour la cause palestinienne depuis plus de 50 ans.

Mahmoud Hemaid, quant à lui, est un Palestinien de la bande de Gaza qui vit en Belgique depuis sept ans. “J’étais à Gaza il y a une semaine pour rendre visite à ma sœur et à ses enfants. C’était la première fois que je rencontrais ses trois filles. Je suis maintenant de retour et j’apprends que ma sœur et ses filles sont mortes. Sont-elles les terroristes que vous recherchez ?”

”Mes grands-parents, mes cousins, mes oncles et tantes sont détenus à Gaza”

Par ailleurs, près de 400 personnes, selon la police, se sont rassemblées mercredi dès 16h45 place du Luxembourg à Bruxelles ce même 11 octobre 2023. Organisée par l’association DemoCrisis et le Centre Communautaire laïc juif (CCLJ) de Bruxelles, l’action a été menée en soutien aux victimes israéliennes de l’attaque du Hamas du 7 octobre, ainsi qu’aux otages israéliens actuellement détenus par le groupuscule armé palestinien.

Si le rassemblement avait initialement pour volonté de dénoncer les dérives anti-démocratiques en Israël, en Pologne ou encore en Hongrie, et de présenter la nouvelle organisation non-partisane pro-démocratie “DemoCrisis”, le CCLJ a décidé d’adapter la mobilisation au regard de l’actualité. Les organisateurs et manifestants appellent les institutions européennes à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rapatrier les otages détenus dans la bande de Gaza.

400 soutiens des otages israéliens du Hamas à Gaza se sont réunis place du Luxembourg à Bruxelles ce 11 octobre 2023. ©AFP or licensors

”Bring them home” (”Ramenez-les à la maison”), pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants, dotées de photos de certains otages israéliens. Parmi une centaine de drapeaux d’Israël, la foule émue écoutait les discours préparés pour l’occasion, ponctués des chants de la chanteuse israélo-américaine Noa (Achinoam Nini).

”Un crime contre l’humanité”

”Ce qu’il s’est passé ces derniers jours est un crime contre l’humanité elle-même. Cela n’a rien à voir avec la politique ou le territoire, cela touche directement à la décence humaine”, a déclaré le président du CCLJ Benjamin Beeckmans. “Ce soir, nous, peuple juif, faisons passer un message : nous clamons haut et fort que la vie, l’amour et la paix triompheront toujours sur la cruauté et la violence”, a-t-il ajouté.

400 soutiens des otages israéliens du Hamas à Gaza se sont réunis place du Luxembourg à Bruxelles ce 11 octobre 2023. ©AFP or licensors

guillement Je prie chaque seconde pour mes grands-parents, mes cousins, mes oncles et tantes actuellement détenus à Gaza.

Certains membres des familles d’otages israéliens détenus par le Hamas sont également montés sur scène pour exprimer leur détresse, et leur détermination à libérer leurs proches. “Je prie chaque seconde pour mes grands-parents, mes cousins, mes oncles et tantes actuellement détenus à Gaza. Mais je ne vous demande pas de partager mon chagrin. J’appelle les représentants européens à agir concrètement pour aider à la libération de ma famille. La question n’est pas de savoir 'si' vous pouvez m’aider, mais 'quand'”, a souligné une jeune femme présente.

Plus d’une centaine d’otages israéliens ont été pris à Gaza, selon le ministre israélien des Affaires étrangères, du jamais vu dans l’histoire du pays. Lundi soir, le Hamas a menacé d’abattre ces otages en cas de raids israéliens sur l’enclave palestinienne, selon un communiqué.