Un “Sommet de l’inspiration professionnelle” organisé pour la 3e fois à Bruxelles avec le soutien de la Ville

Après deux premières éditions encourageantes, “Inspired by” remet donc le couvert afin d’aider chaque emploi, demandeur d’emploi et entrepreneur à faire évoluer sa vie professionnelle “mais aussi la société”. “Dans un monde ou plus que jamais les travailleurs et chercheurs d’emploi sont en quête dev sens dans leur projet professionnel, ce sommet est l’occasion d’explorer les voies possibles tant en termes de reconversion que pour débuter une carrière”, résume Fabian Maingain, échevin de l’emploi de la Ville de Bruxelles, partenaire de l’événement.

Entièrement gratuites en ligne, les conférences organisées du lundi au vendredi laisseront place à une journée de rencontre (payante) ce samedi. Une première durant laquelle se succèderont des séances de yoga, des tables rondes, la projection d’un documentaire et un walking dinner gastronomique.