Un oubli de plus de 400 ans enfin réparé à Bruxelles: Manneken-Pis vêtu ... en robe par Diane von Fürstenberg

Un "oubli"? On en doute tant le sexisme habille la mode depuis des millénaires. Mais un "manque", sans aucun doute. Qui est réparé ce 10 octobre 2023 puisque le ketje a reçu une robe griffée de la styliste star belgo-américaine Diane von Fürstenberg. La cérémonie de présentation de ce nouveau costume a eu lieu ce mardi en compagnie du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close et de la créatrice mondialement connue.

50 ans de la robe portefeuille

Diane von Fürstenberg répare un oublie de 400 ans. ©DLE

C'est donc en l'honneur du cinquantième anniversaire de l'emblématique robe portefeuille conçue par Diane von Fürstenberg que Manneken-Pis a enfin brisé le tabou. La designeuse, née à Bruxelles et citoyenne d'honneur de la capitale, est en effet à l'origine de cette création sur laquelle le temps n'a aucune emprise. Son vêtement est devenu un symbole de l'autonomisation des femmes, et le fil conducteur de la vie et de l'œuvre de la styliste.

"Jamais de ma vie que j'ai cru qu'un jour l'une de mes créations serait portée par Manneken-Pis. J'ai vécu à Bruxelles, donc l'idée de faire une robe pour un des emblèmes de cette ville est un grand honneur, j'en suis ravie", s'est enthousiasmée Diane von Fürstenberg ce 10 octobre. "Cette robe, aujourd'hui portée par Manneken-Pis, symbolise peut-être la fluidité de ce dernier. Il peut tout simplement s'habiller comme il le souhaite", a-t-elle ajouté.

Diane von Fürstenberg. ©DLE

Réalisée en jersey de soie à imprimé graphique vert et blanc, la robe portée par le fameux Manneken est basée sur un modèle original des années 70. Ce modèle sera également visible jusqu'au 7 janvier 2024 dans le cadre de l'exposition "La femme avant la mode" au Musée de la Mode et de la Dentelle de Bruxelles.