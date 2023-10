Catherine Graindorge, Odieu ou Stéphane Ginsburgh au menu des 13e "Nuits du Beau Tas"

Le 24, on retrouvera la violoniste Catherine Graindorge, Octave de la musique après un disque avec l’icône Iggy Pop… Le label bruxellois Sub Rosa proposera le 27 deux splendides pianistes: Thérèse Malengreau dans un programme du compositeur américain James Tenney et Stephane Ginsburgh dans un éventail de compositrices telles que Meredith Monk, Karen Tanaka, Sarah Defrise et Ustvolskaya...

Le programme :

- 21 octobre: soirée avec Ze Zorgs, Dead Crush et Alone Alienz au Cobra Jaune, Bd du Midi 75, 1000 Bruxelles

- 22 octobre : concert de la pianiste Barbara Drazkov à la Maison d’ Erasme, rue de Formanoir 31, à 1070 Bruxelles

- 23 octobre: Triple affiche avec Christophe Clébard (l’enfant terrible du synth-punk), puis l’étonnant Didier Odieu ainsi que George Van Dam (Sciarrino, Berio, Paganini) au Le Lac, Rue de Witte de Haelen 36, 1000 Bruxelles

- 24 octobre: Nile On Wax avec Catherine Graindorge suivi de Làzara Rosell Albear solo au Lac

- 25 octobre: Nâr plus Héron Cendré à l’Atelier Claus, rue Crickx 15, 1060 Bruxelles

- 26 octobre: Pega (trio de filles punk) suivi de Dop Massacre et de Minima Moralia au Café Central, Borgwaï 14 à 1000 Bruxelles

- 27/10: Soirée du label Sub Rosa avec les pianistes déjà cités Stephane Ginsburgh et Thérèse Malengreau à la Chapelle du Grand Hospice, rue du Grand Hospice 7 à 1000 Bruxelles.

Infos : https://www.facebook.com/groups/776748289031415