Avec ses figurines en plastique recyclé Hikari, le Bruxellois Justin Lalieux débarque comme un météore: il est déjà "jouet de l’année" (vidéo)

5 personnages, un monde futuriste

Pour Justin Lalieux, le plastique, c'est fantastique. Le designer bruxellois ressuscite G.I. Joe et Tortues Ninjas, héros d'enfance, dans une gamme de figurines articulées développée dans l'univers qu'il a créé: Hikari et les Météores. À peine conçus, ses personnages raflent la récompense de "Jouet de l'Année 2023". ©EdA - Julien Rensonnet

©Hikari et les Météores / Justin Lalieux

Comme d’autres jouets mythiques, Hikari et les Météores se raconte dans un univers. Celui-ci est futuriste et dystopique. On y retrouve 5 personnages. Tous livreurs d’eau dans un monde pollué et ultracapitaliste. Le héros s’appelle donc Hikari, “ce qui veut dire 'lumière' en japonais”, décrypte Justin Lalieux. Au départ, il est entouré de Bruce, Azéalia et Miloo. “L’histoire, c’est qu’ils se retrouvent dans un terrain vague. Des météores s’écrasent. Les copains les ramassent. Et se rendent compte qu’elles leur donnent un superpouvoir, sauf à Hikari”. Comme dans d’autres licences, chaque personnage est associé à une couleur, “générée par les météores”. En magasin, ces “pierres” sont fournies avec chaque héros dans les boîtes en forme de “chambre à coucher” personnalisées pour chacun, avec un accessoire “supercool” : skate, moto électrique, monoroue, trottinette. “Riley, le gris, aura un de ces 4 accessoires au hasard”. Les plus attentifs remarqueront çà et là une compatibilité avec les petites briques danoises bien connues.

Plastique recyclé et recyclable

Les 20 pièces qui composent chaque figurine arrivent sur des grappes d'injection plastique dont les restes sont évidemment recyclés. ©EdA - Julien Rensonnet

”Je n’ai pas inventé la roue : des jouets en plastique recyclé, ça existe”. Justin Lalieux la joue modeste. Mais il sait de quoi il parle : en 2020, en quelques semaines, il avait déjà développé un masque anti-covid en plastique recyclé “pour remplacer les jetables”. Après 2 ans de développement, il commercialise aujourd’hui “la première figurine articulée en plastique recyclé et local”. Le circulaire, il y croit, au contraire de Lego. Les personnages de 9,5cm sont composés de 20 pièces, “sans rivets mécaniques, qui cassent”. Le plastique est fourni par Precical à Liège. “C’est du PP. En gros, les bouchons et bouteilles des sacs bleus”. Difficulté : un moule adapté pour couler “les grappes d’injection plastique” reprenant les éléments constitutifs des personnages, comme dans les maquettes. “Pour ce type de figurine, on utilise généralement l’ABS. Mais il est sensible à la lumière, il casse à la longue, et est très difficile à recycler. Moi, je voulais du durable”, insiste le designer. “Les tolérances du PP sont différentes et il a fallu concevoir le moule pour obtenir les articulations précises au millimètre”. La recherche et développement et la fabrication des deux moules à plusieurs milliers d’euros ont été permises par un financement BeCircular.

Un assemblage local

Les figurines "Hikari et les Météores" sont assemblées à Bruxelles, par les travailleurs de L'Ouvroir, atelier de travail adapté. ©EdA - Julien Rensonnet

Pas question de faire assembler Hikari et ses copains dans des usines à bas prix d’Asie. C’est donc l’atelier de travail adapté L’Ouvroir, dans le centre de Bruxelles, qui assemble les 20 pièces composant chaque personnage. “C’est très facile : les grappes d’injection sont séparées et chaque pièce déposée dans une boîte numérotée. Les équipes suivent alors un circuit pour assembler bras, jambes… C’est important de ne pas faire d’erreur car on pourrait se retrouver avec des pieds inversés”. Évidemment, les supports des grappes ne sont pas des déchets : “on les récupère et on les rebroie pour couler de nouvelles grappes”. Seules les têtes sont différentes : grâce à une technologie d’impression à jet d’encre novatrice, leurs détails en couleurs sont “projetés” à 8mm de distance.

Un jouet réparable et… imprimable

Ce mode d’assemblage a aussi l’avantage d’être réparable. “Il n’y a plus de rivets. Donc si le chien mange le bras d’Hikari, on peut facilement déclipser celui d’Azéalia pour le remplacer”. La quincaillerie se limite à 3 petites vis ouvrant le personnage. “Si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez télécharger la pièce cassée et l’imprimer chez vous. Ou la commander sur internet. Si on a encore des stocks, on peut aussi vous la livrer”, énumère le Bruxellois. Qui ne plaide pas pour la disparition du plastique, loin de là. “Le problème du plastique, c’est l’usage unique. Un sachet qu’on reçoit et qu’on balance dans les 5 minutes. Mais le plastique peut faire un super produit qui dure 50 ans. Moi j’ai toujours mes G.I. Joe. Et après, on recycle”.

Années 80 et 90, référence ultime

Avec ces articulations et vêtements, Hikari et ses copains feront replonger les nostalgiques vers les années 80 et 90, époque des G.I. Joe et Tortues Ninjas. "Qui comme mes figurines, ont des têtes différentes mais le même corps", souligne le designer. ©EdA - Julien Rensonnet

C’est évident au premier coup d’œil : Hikari doit beaucoup aux G.I. Joe. “Mes premières références, avec les Tortues Ninjas qui elles aussi ont un corps identique et une tête différente”, opine Justin Lalieux. Ce collectionneur reste passionné par les jouets super-articulés “uniquement” : il en possède des centaines. Le premier dessin d’Hikari, lui, remonte à 2016. “On commençait à croiser des livreurs à vélo partout à Bruxelles. J’ai pensé qu’avec leur grosse boîte frigo dans le dos, ils ressemblaient aux Chevaliers du Zodiaque qui transportent leur armure comme ça”. Des chevaliers en slashs. La nostalgie et l’expérience guident le designer vers “le jouet de rêve”. Il explique : “Je me suis rendu compte que le prix des figurines super-articulées ne s’adressait plus aux enfants. Vers 2015, il fallait mettre entre 40 et 120 balles pour une 'action figure'. Moi, quand j’achetais des G.I. Joe enfant, c’était 199 francs. Je me souviens de la fois où le magasin à Fleurus est monté à 219 : il me manquait 20 francs, j’étais dégoûté”.

Prix abordable et grandes ambitions

Chaque boîte est un décor qui renferme aussi un véhicule et une météore à clipser sur les engins ou combis. ©EdA - Julien Rensonnet

Pour rester accessible à l’enfant qu’il aurait pu être en 2023, Justin Lalieux veut garder Hikari à un tarif abordable. “50€ comme les figurines pour collectionneurs, ça n’aurait aucun sens”. Prix en magasin : 24,90€. Ce qui est tout de même le double d’un Playmobil par exemple. Première livraison : 2.000 exemplaires, soit 400 par personnage. “10.000 exemplaires, ça serait un succès”, s’avance le designeur. “Pour pouvoir développer l’univers, pourquoi pas en éditant un méchant, il faudrait en écouler 50.000”.

Une BD en ligne sous forme de webtoon

Le destin des personnages est raconté en ligne dans un "webtoon", une BD à scroller héritée des habitudes de consommation du manhwa, le manga coréen. ©Hikari et les Météores / Justin Lalieux / Libidibidoo

Pour peaufiner l’univers, Justin Lalieux a confié ses personnages à deux autrices. Charlotte Bellière, autrice d’albums jeunesse, et Myriam Leroy, journaliste, romancière et dramaturge bien connue. Elles sont soutenues au dessin par l’illustratrice namuroise Libidibidoo, “experte manga” et près de 13.000 followers sur TikTok. 3 épisodes de cette BD à scroller en ligne sont déjà publiés sur la plateforme Webtoon. En cas de succès, celle-ci pourrait “éditer” la suite et rétribuer ses auteurs. “On en prévoit 18, dont le dernier dévoilera le superpouvoir d’Hikari”. On y découvre aussi le super méchant de l’histoire, le Propriétaire, symbole des dérives du capitalisme. Le projet a pu voir le jour grâce à l’appel à projets Crea Bruxelles. “Maintenant, on rêve de l’adapter en animation”. Comme pour toute bonne licence de jouets.

Jouet de l’année

Hikari et son skate: Jouet de l'Année dans la catégorie "figurines". ©EdA - Julien Rensonnet

Hikari, Bruce, Azéalia, Miloo et Riley ont déjà remporté leur premier combat : ils ont coiffé les personnages de Dragon Ball Z et Transformers aux récompenses du Jouet de l’Année 2023. Un Bruxellois s’offre donc des géants des licences. “C’était très intimidant de me retrouver devant le jury de revendeurs, distributeurs, représentants de supermarchés et journalistes”, avoue le créateur. “J’ai passé quelques nuits blanches à me préparer car c’est mon distributeur pour le Benelux et la France, Nespart à Waterloo, qui m’a convaincu de participer”. Quelques semaines avant le concours, Justin Lalieux n’était même pas au courant de son existence. “Mais le soir, quand on m’a appris que je gagnais, c’était le plus beau jour de ma vie de designer”.