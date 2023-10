Lucas, un adolescent belge, guérit d’un cancer incurable en France : une première encore inexplicable

Traité à l’hôpital Gustave-Roussy de Villejuif, au sud de Paris, depuis ses six ans, Lucas a déjoué tous les pronostics au fil des séances de radiothérapie. Éliminant progressivement la maladie, le corps du garçon fait des miracles. À tel point que les médicaments ne sont bientôt plus nécessaires.

Aujourd’hui, un an après l’arrêt du protocole, plus aucune trace du cancer. “Sauf cette “bidouille”, minuscule, qui persiste sur les radios et dont personne ne sait si c’est un résidu de la maladie ou une cicatrice de la biopsie”, écrit “Le Parisien”.

Comment l’adolescent a-t-il pris le meilleur sur un cancer jugé incurable ? “On pense que Lucas a eu une forme particulière de la maladie”, déclare le docteur Jacques Grill, en charge de l’enfant. “On doit comprendre quoi et pourquoi pour réussir à reproduire médicalement chez d’autres patients ce qui s’est passé naturellement chez lui. Ça, ce serait formidable. ” Ce que confirme le papa du jeune homme. “On aimerait tellement que ça serve, que Lucas ne soit pas l’exception. ”

D’après “Le Parisien”, huit autres jeunes patients de l’étude Biomede (à laquelle a participé Lucas) sont aujourd’hui considérés comme “longs répondants”, sans rechute trois ans après leur diagnostic.