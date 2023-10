Pour la 2e fois, un restaurant fait le doublé au concours de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles : les Brasseries Georges sacrées

Le jury a départagé à l’aveugle les déclinaisons de la petite reine de la gastronomie belge, dans le cadre du festival culinaire Eat qui se tient depuis jeudi à Tour&Taxis. Les Brasseries Georges, situées à Uccle, ont une nouvelle fois séduit et remporté la palme, devant la Brasserie des Alexiens (Bruxelles-Ville) et la Brasserie Ommegang (Bruxelles-Ville) qui complètent le trio gagnant.

Cantine, comptoir, food truck…

Le goût bien sûr, mais aussi l’enveloppe croustillante et la qualité des crevettes sont quelques-uns des critères qui ont guidé le choix du jury, composé de journalistes gastronomiques, du gagnant de deux premières éditions Cédric Mosbeux et présidé par le chef du “Comme chez soi” Lionel Rigolet.

Pour soumettre leur candidature, les participants doivent posséder un établissement, une cantine, un comptoir ou un food truck en activité et implanté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et proposer des croquettes aux crevettes maison à la carte. Outre les trois établissements distingués, se sont également frottés à la compétition les restaurants Albert (au 5e étage de la bibliothèque royale de Belgique KBR), Aux Armes de Bruxelles (Bruxelles-Ville), Beaucoup Fish (Bruxelles-Ville), Bistro de la Woluwe (Woluwe-Saint-Lambert), Brasserie Ma Poule (Uccle), Café Maris (Uccle), The Dominican (Bruxelles-Ville), L’Improbable (Ixelles), Kroket (Ixelles), LPB Market&Bistro (Ixelles), Nüetnigenough (Bruxelles-Ville), Les Petits Oignons (Bruxelles-Ville), Le Rendez-Vous des Artistes (Saint-Gilles), Restaurant Vincent (Bruxelles-Ville), Schievelavabo Uccle, Todt’s Café (Bruxelles-Ville) et Wine in the City (Jette).