Bénédiction au poil place du Jeu de (ba)Balle dans les Marolles: “J’espère un miracle pour Billie parce que j’ai dû la raser” (photos)

Des locaux et des touristes. ©EdA - Julien Rensonnet

Fidèles ou curieux, locaux ou touristes : ils sont plusieurs centaines ce dimanche 1er octobre à s’agglutiner devant l’église bruxelloise comme des communiants devant l’hostie. C’est que se tient la traditionnelle bénédiction des animaux des Amis du Vieux Marché. Dans le public, jeunes gens narquois dans leurs survêtements chinés, pils à la main, côtoient de pieux Marolliens transportant leurs boules de poils dans des landaus.

Anne est venue avec Dolly. ©EdA - Julien Rensonnet

Sonia avec Billie. ©EdA - Julien Rensonnet

Anne débarque en voisine avec Dolly. “C’est une tradition : je suis venue avec tous mes chiens avant elle”. Ça porte ses fruits ? “Parfois oui, parfois non”, sourit la Bruxelloise. Sonia, elle, est novice. “Je vois ça tous les ans. C’est drôle. Il fallait que je vienne avec Billie”, sourit la Saint-Gilloise. Qui assure espérer un miracle. “J’attends que ses poils repoussent plus vite. J’ai dû la raser : elle avait des dreadlocks parce qu’on ne la coiffait pas assez. Et là, elle est moins belle”.

Certains chiens ne sont pas venus à pieds. ©EdA - Julien Rensonnet

Elli a laissé Marios en Grèce parce qu'il est trop jeune. ©EdA - Julien Rensonnet

Dans sa robe de bure, le père Walbert accueille chaque “couple” avec quelques petits mots. Les animaux sont annoncés par leur nom et leur âge. Les très vieux sont forts applaudis. Les tout jeunes aussi. D’autant plus quand ils font partie des rares chats face aux nombreux chiens. Comme Marios, dont Elli a amené une photo. “Il n’a que 8 semaines. Je l’ai trouvé à Éphèse. Il est toujours en Grèce parce qu’il est trop jeune pour voyager. Mais comme il va venir vivre en Belgique, je veux qu’il soit béni à la belge”. La rencontre tient du récit biblique. “C’était le 15 août, jour de l’Assomption. Je suis allée à l’église de la Vierge Marie et en sortant, je suis tombé sur lui”. D’où ce prénom.

Les Marolliens aiment cette tradition. ©EdA - Julien Rensonnet

Jessi a subi une opération. ©EdA - Julien Rensonnet

Fort attendu, celui que son maître présente comme “la mascotte des Marolles”. Il se fait que Jessi, massif patapouf à la langue pendante, est connu dans de nombreux commerces et bars du quartier. “Il a vraiment besoin d’une bénédiction”, assure Kamath, qui porte aussi un chihuahua de 7 ans dans son sac banane. “L’an dernier, Jessi a subi une grosse opération pour une myélopathie dégénérative”. Il s’agit d’une maladie des cellules nerveuses de la moelle épinière. “Mais là, il se remet super bien : il va beaucoup mieux”. Le goupillon n’y est peut-être pas étranger ? “Je pense que c’est surtout grâce à l’opération”.