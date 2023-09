Jeanne Dielman qui mange une tartine : fresque et allée au nom de la Bruxelloise Chantal Akerman, réalisatrice du meilleur film de tous les temps

Le long-métrage en question, contemplatif et radical, a été élu en 2022 meilleur film de tous les temps par la revue du British Film Institute. À quelques mètres de la fresque se trouve désormais également la nouvelle allée Chantal Akerman, en lieu et place de la berme centrale du Quai du Commerce.

Cette inauguration amorce une année 2024 dédiée à la cinéaste et artiste avec notamment une grande exposition à Bozar et une rétrospective intégrale à Cinematek au printemps 2024 et au Cinéma Palace pour des soirées spéciales.

”C’est ici que ma soeur a puisé son inspiration”

”C’est ici que ma sœur a puisé son inspiration pour son film. Cette fresque, c’est une reconnaissance du talent de ma sœur, mais aussi de l’importance de l’art et de la culture dans notre ville”, s’est exprimée Sylviane Akerman, sœur de la cinéaste et présidente de la fondation Chantal Akerman. “C’est l’accomplissement de 45 ans de travail”, s’est-elle réjouie.

Présents également, l’échevin des Travaux publics de la ville de Bruxelles, l’échevine de l’Égalité des chances, l’échevine de l’Urbanisme et des Espaces Publics, l’échevine de la Culture et la secrétaire d’État bruxelloise chargé de l’Urbanisme ont tous insisté sur l’importance de la présence de femmes dans l’espace public.

”Féminiser l’espace public permet aux femmes de se réapproprier ces lieux qu’elles fréquentent quotidiennement”, a déclaré l’échevine de l’Égalité des chances, Lydia Mutyebele Ngoi.

La nouvelle allée “Chantal Akerman” est la 11e voirie renommée pour rendre hommage à des femmes ou des personnes LGBTQIA + à Bruxelles depuis le début de la législature, selon l’Échevine de l’Urbanisme et des espaces publics Anaïs Maes.

”Ouvrir la voie”

La fresque en hommage à Chantal Akerman, représentant Jeanne Dielman à sa table, a été dévoilée non loin du quai du Commerce. ©PRE

”C’est la reconnaissance d’une grande artiste, une grande cinéaste, une femme. C’était une évidence pour la ville de la mettre à l’honneur à travers la culture”, affirme l’Échevine de la culture Delphine Houba. “L’idée est à la fois de donner de la lumière à une grande artiste et à son œuvre ainsi que d’ouvrir la voie à toutes les artistes contemporaines qui vivent ici et maintenant et qui ont besoin d’un soutien et d’une visibilité”, a-t-elle ajouté.

La fresque, œuvre de l’artiste espagnole Alba Fabre Sacristán, s’inscrit également dans le cadre des dix ans du parcours Street Art de la ville de Bruxelles.

En 2024, une exposition sera dédiée à Chantal Akerman au Bozar et une rétrospective intégrale sera projetée à la Cinematek ainsi qu’au cinéma Palace.