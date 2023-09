Maisons de détention : au cœur de la prison version “light” de Forest (vidéo)

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Bruxelles - Maison de détention Berkendael Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

C’est désormais dans ces enceintes fermées que de nombreux condamnés à moins de 3 ans de prison vont purger leur peine. Mais pas tous les condamnés : ceux qui ont été condamnés pour délinquance sexuelle, terrorisme ou qui n’ont pas de titre de séjour valable en vue d’une réinsertion ne pourront accéder à ce mode de détention light…

Berkendael, c’est l’ancienne prison pour femmes de Forest. Dès l’entrée, on comprend que le régime de sécurité s’est allégé. Un appel au parlophone et les portes s’ouvrent sans le moindre contrôle. En jetant un œil sur la configuration des lieux, on a plus l’impression de se trouver dans l’internat d’une école dont on a rafraîchi les peintures.

Bruxelles - Maison de détention Berkendael Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Plusieurs projets en cours

À Courtrai, l’autre maison de détention actuellement en activité a été aménagée dans une ancienne maison de repos. Cette semaine, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a annoncé la création d’une nouvelle maison de détention à Anvers en volumes préfabriqués. “La pratique a montré qu’il n’est pas évident de trouver suffisamment de locaux prêts à l’emploi et des administrations communales disposées à assumer leurs responsabilités, regrette le ministre. La construction modulaire permet un plus grand nombre d’options.” Olen, Zelzate, Ninove et Genk figurent aussi dans la liste des prochaines ouvertures.

Retour dans l’ancienne prison de Berkendael où nous rencontrons l’équipe de direction composée de Carinne Cartelle et Frédéric Bovyn. Tous deux ont une expérience dans de “vraies” prisons. La maison de détention a été ouverte en juin dernier et les deux responsables semblent convaincus du modèle de détention. “Le bilan est positif. Quand ces résidents étaient en prison, ils avaient pas mal de haine et de colère. On a une personne qui a été libérée et son passage ici lui a permis d’être plus sereine pour réintégrer la société.

Ici, on vise à les responsabiliser davantage. Contrairement aux prisons, il n’y a pas de place à l’oisiveté.”

Les résidents participent aussi aux différentes tâches ménagères, bénéficient de permissions pour se resocialiser à l’extérieur, pour mettre en place leur plan de réinsertion, pour profiter de sorties culturelles en groupe.

Dans la cour, au pied des hauts murs bétonnés de l’ancienne prison, un poulailler a été aménagé. À côté, un résident a réutilisé des déchets de bois pour créer un puits : “un chef d’œuvre,” assure la directrice.

Bruxelles - Maison de détention Berkendael : Frédéric Bovyn, attaché AMO et Carinne Cartelle, conseillère à la direction. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Pas de porte de chambre verrouillée

L’objectif, c’est bien d’inscrire les 11 résidents de Berkendael (sur 57 places disponibles) dans un mode de vie proche de celui qui les attend de l’autre côté des murs. “Dès le matin, il est obligatoire de prendre les repas communautaires.” Le régime est “ouvert” mais les détenus doivent réintégrer leur chambre entre 21 h et 6 h 30. Derrière eux, pas de claquement sec de la porte métallique, pas de coup de clé brutal signifiant l’enfermement. Le quotidien est rythmé par les tâches ménagères, le travail à l’extérieur (dans l’ancienne prison de Forest par exemple). “Il y a un apprentissage des habilités sociales : pour certains, c’est une découverte.”

"Ici, il y a un contact avec les résidents et détenus. On a créé une petite alchimie avec eux, on essaye de les aider à avancer et à évoluer."

La salle de sport a été équipée d’un nouveau revêtement, la salle de fitness est hypercomplète avec des engins flambant neufs. Pour la visite des installations sportives, c’est Rolly qui nous guide. Ancien vigile dans une société privée, taillé comme une armoire à glace, Rolly est heureux d’avoir intégré la structure des accompagnants de détention. “Avant, je surveillais des immeubles et des bâtiments. Ici, il y a un contact avec les résidents et détenus. On a créé une petite alchimie avec eux, on essaye de les aider à avancer et à évoluer.”

Mais attention, ce mode de détention plus humain, adapté à des profils de condamnés peu dangereux, n’est pas un acquis immuable. “Il y a des lignes rouges à ne pas dépasser, rappelle la directrice. La communauté doit être respectée. Mais les résidents font vite le calcul du coût-bénéfice et de ce qu’ils ont à perdre. Ils ont vite compris qu’un retour en prison sera difficile.” D’autant plus que la plupart d’entre eux ont déjà fait des séjours en prison, la vraie, celle où les journées sont d’une longueur interminable et l’enfermement une réelle punition…

Bruxelles - Maison de détention Berkendael : les résidents bénéficient d'une chambre individuelle. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Un screening nécessaire

En raison de la surpopulation carcérale, les peines inférieures à 3 ans ne sont pas purgées en Belgique. Depuis le 1er septembre 2022, le ministre de la Justice a décidé de faire exécuter les peines comprises entre 2 et 3 ans. Et depuis le 1er septembre 2023, les peines entre 6 mois et 2 ans. L’exécution des courtes peines aura essentiellement lieu dans les maisons de détention. Les condamnés sont d’abord incarcérés en prison et, ensuite, sur base d’un screening, le juge d’application des peines décide des modalités de l’exécution des peines et le transfert en maison de détention fait désormais partie des possibilités (comme le bracelet électronique, par exemple).