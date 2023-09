Deux salles, un forum, une terrasse : à l’abandon depuis 40 ans, l’ancien Théâtre des Variétés entame sa mue à Bruxelles

Organisatrices du Festival des libertés (qui reviendra le 13 octobre), Les équipes de Bruxelles Laïque voulaient un lieu à elles pour maintenir la philosophie du festival de musique, conférence et documentaires, tout au long de l’année et pour poursuivre leurs activités, comme les ateliers de médiation de dettes, d’apprentissage du français ou d’aide à la recherche d’emploi. Le tout en y ajoutant une dimension de dialogue artistique. C’est la compagnie Artara qui se chargera de faire le pont entre “ce qu’il se passe dans les bureaux et ce qui pourrait être créé et diffusé sur scène.”

©Bernard Demoulin

©Bernard Demoulin

Bruxelles Laïque a donc racheté en 2018 l’ancien théâtre né en 1937, également haut lieu du cinéma pendant la plus grande partie de sa carrière. Les architectes bruxellois du bureau Ouest et les Catalans du bureau Flores&Parts ont réussi à intégrer dans l’espace en parti classé (façade, volumes et affectation cultuelle) deux salles de spectacle : une grande de 465 place assises (999 debout) au-dessus de la loge verrière qui surplombe la rue de Malines, et une petite, en dessous de la loge, de 219 place assises (405 debout). Cette dernière sera équipée de gradin rétractable pour pouvoir transformer la salle en lieu d’exposition. Une grande rue couverte reliera les rues de Malines et la rue Saint-Pierre. Elle logera une partie forum de 300 place surplombé d’un immense puits de lumière. Sur les toits, une terrasse sera aménagée et la loge retrouvera sa fonction originelle, celle d’un café. “Il pourra donc y avoir cinq évènements en même temps, (loge, terrasse, deux salles et forum) d’où l’importance de l’isolation acoustique, se félicitent les architectes.

©Bernard Demoulin

Il s’agit de marché de “catégorie 8”, d’un budget dès lors supérieur à 8 millions d’euros.

Atterrissage

Reste encore quelques inconnues dont le futur nom du Variétés et la programmation culturelle qui l’animera. Pour y remédier, pendant les travaux qui devraient débuter début 2024, Bruxelles Laïque proposera une programmation “Labo chantier” pour continuer à mener ses actions et inviter les acteurs du quartier à réfléchir sur l’avenir du lieu. Une pré-ouverture est prévue pour 2026 et l’ouverture est prévue pour l’année suivante.