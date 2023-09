Les ascenseurs de la place Poelaert se métamorphosent en cube de projection audiovisuelle (vidéo)

Imaginé par le collectif La Trame, via Christophe Jacquemart et Stéphane Masson qui se sont inspirés des travaux menés par la compagnie de rue Royal de Luxe et le vidéaste/scénographe Pierrick Sorin, cet 'ascenseur de l’étrange' fait partie des actions de soutien aux commerces de la Ville menées tout au long de l’année, comme les décorations surréalistes dans les rues Blaes, Haute et des Renards dans les Marolles ou le parcours Bruxelles en fleurs qui a pris place dans les rues du centre-ville cet été.

Il sera possible de profiter de la projection tous les jours juste au 28 février prochain, de 17h à 1h du matin, les horaires pouvant varier au fil des mois en fonction de la luminosité extérieure. Les deux ascenseurs reliant le haut et le bas de la ville transportent chaque année environ un million de personnes.