En périphérie bruxelloise, les radars-tronçon fonctionnent à plein régime : trois nouveaux dispositifs de répression vont débarquer

Entre avril et fin août, plus de 12 000 verbalisations ont été enregistrées, indique l’échevin de la Mobilité, Kristien Vanhaverbeke (NVA), au Nieuwsblad. Au fil des mois, le nombre d’amendes est toutefois en baisse. “En termes de sécurité et de qualité de vie, nous avons fait de grands progrès en quelques mois.”

Au total, 451 000 € ont été récoltés via ces radars. Un montant qui ne va cependant pas dans les poches de la commune, expliquent nos confrères. La moitié de ce montant va en effet à la société privée gestionnaire des radars, et l’autre à l’intercommunale de traitement des données.

Deux de ces dispositifs se trouvent à Alsemberg, deux à Lot et un à Huizingen. Trois autres radars-tronçon, indique Het Nieuwsblad, sont prévus dans la localité de Lot dans le courant de l’année : Dworpsestraat, Springaelstraat et Zittert.