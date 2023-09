Percuté par un bateau, le pont de Buda toujours pas réparé: sa réouverture reportée au printemps 2024

Selon une nouvelle estimation de l'entrepreneur, une remise en service du pont, situé à l'entrée nord du Port de Bruxelles, ne peut pas être envisagée avant avril 2024.

On cherche un spécialiste du rivetage

D'après le Port de Bruxelles, les causes de ce retard sont multiples. Une étude a ainsi démontré que le tablier du pont (la partie qui accueille la route) doit être complètement renouvelé et ne peut pas être restauré.

Le nombre de rivets à remplacer a été revu à la hausse - on parle de plus de 3.000 rivets - et le temps nécessaire pour recourir à ces techniques anciennes est plus important qu'estimé auparavant.

Des études ont par ailleurs démontré des faiblesses dans certaines pièces d'acier, qui devront donc également être substituées.

Du plomb dans la peinture

En outre, il y a des traces de plomb dans les peintures anciennes encore présentes sur la partie du pont en réparation et la présence de plomb entraine des mesures supplémentaires de protection de l'environnement qui allongent les délais.

Dans un communiqué, le Port a fait part de son regret face à cet allongement des délais et se dit "bien conscient" des inconvénients engendrés par une indisponibilité prolongée de l'ouvrage d'art.

Le pont de Buda, propriété du Port de Bruxelles qui en assure les opérations quotidiennes, est situé à l'entrée nord du Port de Bruxelles. Inauguré en 1955, c'est un pont levant avec un tirant d'air de 33 mètres qui, en temps normal, permet l'accessibilité à l'avant-port maritime 24h/24 et 365 jours par an.