À la prison de Haren, “des détenus dans des cellules de punition parce qu’il n’y a plus de place dans les cellules 'normales'”

”Cette prison a ouvert de manière trop rapide par rapport à la disponibilité du personnel qui y travaille”, note Sarah Grandfils. “C’est une occasion manquée d’ouvrir une prison qui présente des conditions de détention au niveau de l’infrastructure qui correspondent aux normes mais pour l’instant, le personnel est jeune, inexpérimenté, peu formé. Et le personnel expérimenté qui a accepté d’y être muté ne savait pas du tout à quoi s’attendre. C’est le problème, on ouvre prématurément certains lieux de détention sans avoir pris la mesure de ce que cela représente en termes de personnel, sans avoir des recrutements positifs. Il n’y a pas assez de personnes qui postulent au niveau de l’administration pénitentiaire. C’est le cas aussi pour le personnel infirmier : l’aile psychiatrique de Saint-Gilles qui doit déménager à Haren, ne peut pas le faire car il n’y a pas suffisamment d’infirmiers pour pouvoir ouvrir l’annexe à Haren. Les personnes internées demeurent pour l’instant à Saint-Gilles dans des conditions dramatiques”

Les murs craquent déjà

Inaugurée le 30 septembre 2022, la prison de Haren peut accueillir 1.190 détenus. La plus grande prison du pays devait remplacer les prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael.

À la prison de Haren, prévue pour accueillir 749 hommes, il faut déjà aujourd’hui pousser les murs pour en loger 760. “Certains d’entre eux doivent être placés dans des cellules de punition parce qu’il n’y a plus de place dans les cellules “normales”. C’est bien la preuve que dès que l’on ouvre une nouvelle prison, elle est occupée. Ce n’est pas une prison qui absorbe une surpopulation pour apaiser la situation dans les autres établissements pénitentiaires. Non, c’est une prison qui fait un appel d’air. Le nombre de détenus n’a pas freiné, ni stagné depuis l’année dernière. On est actuellement à 11.522 détenus pour 10.400 places”.