Les abords de la Bourse bientôt réaménagés: le chantier lancé début octobre

Une fois réalisé, ce chantier mettra un terme à l'aménagement de la zone piétonne sur les boulevards du centre de la capitale entamé en 2017.

Ça devrait ressembler à ça. ©Cab. Persoons

La place de la Bourse a récemment été réaménagée dans le cadre des travaux de piétonisation des boulevards du centre dont le permis englobait également les abords immédiats de l'immeuble de la Bourse, rouvert au public il y a peu.

Le projet prévoit à présent la requalification de la rue de la Bourse, de la rue Maus et de la liaison entre la rue du Midi et de la rue Tabora, derrière l'édifice.

"Coeur du centre"

Selon la secrétaire d'Etat, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS) et l'échevine de l'Urbanisme Anaïs Maes (Vooruit), le réaménagement est l'occasion d'améliorer substantiellement la qualité de l'espace public, de renforcer la valorisation de la Bourse comme cœur du centre et de finaliser la rénovation de l'axe Grand-Place vers la place Sainte-Catherine.

"La transformation des abords de la Bourse marquera l'achèvement de l'un des plus ambitieux projets de transformation de l'espace public menés ces dernières années à Bruxelles. Embellies, confortables et rénovées, les rues autour de la Bourse...participeront, grâce à la qualité des matériaux, à mettre en valeur l'emblématique palais de la Bourse ouvert récemment au public... Le projet de piétonnier et de l'extension de la zone piétonne aura permis d'embellir, d'améliorer la qualité de vie et au final d'augmenter l'attractivité de Bruxelles", a commenté Ans Persoons, citée dans un communiqué commun.