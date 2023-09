La coprésidente d’Écolo critiquée pour avoir rejoint RTL-TVI en taxi lors du dimanche sans voiture : « Je l’assume »

« De chez moi à ici, j’en avais pour 45 minutes de vélo. C'était un peu compliqué », s’est défendue l’écologiste, consciente de tendre le bâton pour se faire battre.

Largement partagé depuis ce dimanche, l’extrait de l’émission « Les Puncheurs » ne manque pas de nourrir les critiques, notamment parmi les opposants politiques de la jeune femme. Exemple avec le député bruxellois socialiste, Marc-Jean Ghyssels qui évoque « deux poids, deux mesures » sur le réseau social X, ex-Twitter.

Autre élue à pointer du doigt le choix de Rajae Maouane, la libérale Aurélie Czekalski regrette que l’écologiste n’ait pas privilégié les transports en commun. « Ça aurait été l’occasion de tester l’efficacité de la toute dernière app’ lancée par la Région bruxelloise, Floya, vu le prix que cela a coûté… »

Parfois même moquée par les internautes, dont l’humoriste PE, la coprésidente d’Écolo a répondu aux critiques ce lundi sur les réseaux sociaux.

« Pour me rendre sur le plateau de RTL, j'ai opté pour un transport public : le taxi. Assez stressée par l'enjeu et par l'idée d'arriver en retard face aux puncheurs, j’ai pris un taxi et je l'assume », explique-t-elle dans un post diffusé sur X.

Et Rajae Maouane - qui a reçu le soutien des taximen bruxellois - de conclure, en postant une photo d’elle à vélo : « Mais pas de panique, j'ai profité de Bruxelles sans voitures après. »