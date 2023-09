À l’Université Saint-Louis, atelier de prévention des violences sexistes et sexuelles : “On banalise certains gestes, dès l’enfance”

Notre génération baigne dedans

Autour de la table, une petite dizaine de représentants de cercles pour qui la formation est obligatoire à St-Louis.” C’est important d’être sensibilisés, dit Rebecca, mais cela ne devrait pas être que pour les cercles mais pour tout le monde.””Après c’est important de s’adresser aux milieux festifs car ce sont eux qui sont les plus targets”, note Agathe. Les plaintes ont augmenté à l’université Saint-Louis. “Il faut dire que nous avons mis en place un plan en 2021 et depuis les victimes se tournent davantage vers l’autorité”, explique la vice-rectrice aux affaires étudiantes.” Il y a une prise de conscience, ajoute Rebecca. La parole se libère, ce n’est plus aussi tabou. Et notre génération baigne dedans. Nos prédécesseurs ont permis cela.”

Le Plan SACHA, lui, croule sous les demandes de formation et sensibilisation.” Si aujourd’hui, nous avons 6 salariés subsidiés par le fédéral, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région bruxelloise, l’année prochaine nous ne serons plus que deux, regrette Ines Ayyadi, formatrice. Ce n’est pas toujours évident…”

Face à une assemblée manifestement très intéressée, les formateurs ont parlé consentement, culture du viol, réaction face aux personnes agressives. Une étudiante sur 5 a été victime d’une tentative de viol durant ses études, selon une étude de l’ULiège. Mais que faut-il faire pour éviter ces violences ? Pour Agathe et Rebecca, cela passe par l’éducation.” À l’école, dès l’enfance, on banalise certains gestes. Il a fait ça, oh ben c’est juste un enfant. Il faut arrêter de banaliser.”