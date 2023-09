Gare du Midi, budget, migrants, PADs, réforme de Bruxelles Propreté... L'année électorale ne sera pas de tout repos pour le gouvernement bruxellois

Ce sera en outre, comme à l'accoutumée, sans compter sur les dossiers liés aux décisions à multiples composantes à Bruxelles dont il doit également s'occuper, parfois malgré lui. Ce sera ainsi que dès mardi, le ministre-président Rudi Vervoort sera attendu au parlement pour s'expliquer sur les tenants et aboutissants du dossier de la sécurité dégradée à la gare du Midi, porte d'entrée internationale du pays.

Budget, STIB, Feder...

Formellement, le gouvernement régional tiendra sa première réunion politique au sens strict jeudi, après un report quelque peu forcé de la précédente liée au timing de l'ouverture de l'édifice rénové de la Bourse.

Le moins épineux des dossiers de l'année ne sera pas le budget à élaborer pour l'année 2024. Les crises successives et leurs conséquences financières et sociales dans une population qui se paupérise ont contribué à accroître l'endettement de la Région-capitale.

Le ministre des Finances Sven Gatz (Open Vld) a demandé à tous les organismes publics de participer à l'effort budgétaire visant à retrouver l'équilibre en 2024 en identifiant des pistes d'économies par rapport à 2023.

Dans ce contexte difficile, il aura aussi à s'accorder sur des Plans Pluriannuels d'Investissements pour la STIB et Bruxelles Mobilité. Concernant cette dernière, les ministres bruxellois devront résoudre une équation de taille: comment financer la prolongation du métro nord vers Bordet après s'être vu transmettre un devis particulièrement salé par les deux soumissionnaires d'offres.

Il pourra néanmoins compter sur de l'argent frais dont la Région aura bien besoin au cours des prochaines années via le lancement du nouveau programme des Fonds structurels européens Feder pour la période 2021-2027 à condition de se mettre d'accord sur une dernière sélection de projets à l'automne.

Il aura aussi à boucler la réforme Opt'iris de l'Administration régionale.

Logement, migrants, Bruxelles Propreté...

Le gouvernement bruxellois de centre gauche aura encore à gérer l'avancement de plusieurs dossiers sociaux notamment dans le domaine du logement en vue de l'instauration d'un droit de préemption généralisé qui permettra à terme aux pouvoirs publics d'acquérir des biens aux prix et aux conditions du marché, en fonction de besoins d'intérêt général tels que la création de logements publics et sociaux. L'entrée en vigueur est prévue en janvier prochain.

On attend également de lui l'adoption d'arrêtés d'exécution du Plan Social Santé Intégré et la concrétisation de la réforme du cadre pour les Maisons de Repos.

Le défi de l'accueil des migrants le contraindra également à prendre des dispositions complémentaires, même par défaut d'initiatives à d'autres niveaux compétents. L'attribution à 120 demandeurs d'asile d'une série de conteneurs de logement provisoire initialement destinés aux réfugiés ukrainiens à Schaerbeek est à l'étude.

Au rayon Propreté publique et Environnement, la réforme en cours de l'Agence Bruxelles Propreté reste à l'ordre du jour, tout comme la question des moyens pour la rénovation énergétique des bâtiments et celle des adaptations à prévoir pour respecter les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre (stratégie de placement de bornes de recharge etc?..).

Dans le domaine économique, les prochains mois seront principalement consacrés à déposer et faire voter, au Parlement bruxellois, les différentes réformes des outils économiques bruxellois afin de les ancrer dans la transition économique (e.a. les aides à l'expansion économique de Bruxelles Économie Emploi; la réforme de Hub.brussels et les aides à la Recherche et l'Innovation. La simplification des règles en matière d'accès à la profession passera également au Parlement en novembre.

PAD à Josaphat, Mediapark et Porte de Ninove

En aménagement du territoire, on n'espère plus un compromis au sein de l'équipe Vervoort à propos du Plan d'Aménagement Directeur Josaphat d'ici la fin de la législature; mais au-delà des quatre PAD déjà entrés en vigueur (Casernes, Gare de l'ouest, Heyvaert et Hermann-Debroux), ceux du Mediapark et de la Porte de Ninove devraient entrer en vigueur encore sous cette législature.

Le projet de Règlement Régional d'Urbanisme reviendra sur la table des ministres en troisième lecture d'ici le premier semestre 2024.

On attend un projet d'arrêté en matière de charges d'urbanisme d'ici la fin de l'année en cours.

Une stratégie sera mise au point pour améliorer les prestations énergétiques des immeubles protégés.

Via le ministre Bernard Clerfayt, l'exécutif bruxellois est attendu au Parlement pour le projet de Code du Bien-être animal approuvé en son sein.

Dans cette liste non-exhaustive, on évoquera enfin la préparation du projet de caserne centrale des pompiers à Tour et Taxis, assortie d'un centre d'une section formation. Deux autres sont en construction à Delta et à Anderlecht.

A la commission Communautaire française, la simplification et la revalorisation des normes d'agrément pour une meilleure prise en charge de la grande dépendance dans le secteur du handicap, très attendues par le secteur, devrait encore passer d'ici les élections d'autant qu'il a été décidé d'anticiper une mise en œuvre dès le présent mois de septembre.