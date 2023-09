Mélusine, la coiffeuse bruxelloise aux EuroSkills de Gdansk : "je suis fière de mon parcours"

Les supporters font du bruit pour la jeune femme, originaire d’Etterbeek. Ils ont raison. Mélusine (25 ans) vient de boucler un concours de haute volée. Elle a tenu la dragée haute à ses adversaires sur six épreuves, de la barbe au chignon en passant par la couleur.

La préparation des derniers mois, sur des poupées et des modèles humains a payé. "Je suis contente de ma compétition et contente du résultat ", avoue l’intéressée, qui travaille chez Sanké, un salon de coiffure à Etterbeek.

Réalise-t-elle tout ce qu’elle vient de vivre en l’espace de trois jours ? "Honnêtement non. Je ne me rends pas compte que tout est terminé", avoue Mélusine. "On a vécu trois jours intense avec mon experte Loredana. Il a fallu mettre le turbo pour y arriver dans les temps. Pour le moment, je ne réalise pas tout ce qu’on a vécu depuis l’atterrissage à Gdansk, lundi."

©-EDA

Rien ne la prédestinait à s’orienter vers la coiffure. Pourtant, Mélusine n’a pas dévié de sa trajectoire, quitte à monter au front pour défendre ses convictions. "J’étais bonne élève, mes parents voulaient que j’aille à l’université. J’ai bataillé pendant 6 mois. Ce n’était pas un caprice", confiait-elle dans notre journal avant le début de la compétition.

Sa sélection pour les EuroSkills de Gdansk confirme qu’elle a eu raison de s’entêter. "Adolescente, je restais des heures devant mon miroir à me coiffer. Les EuroSkills me donnent de l’assurance et me prouvent que j’ai bien fait de m’orienter en coiffure. J’aime ce métier et je ne le lâcherai pour rien au monde. "

Au-delà d’une hypothétique médaille, la Bruxelloise avoue être "fière" de toute l’expérience acquise depuis le début de sa préparation. "Je crois que c’est le plus important. Si par bonheur, je repars de Pologne avec une médaille, je serais heureuse. Mais je le suis déjà. J’ai vécu quelque chose que peu de jeunes professionnels ont la chance de vivre..."