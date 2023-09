"Ces deux dernières années, j’étais présente dans les tribunes pour encourager mon compagnon (NdlR : notre compatriote Ben Broeders) au saut à la perche et j’ai beaucoup apprécié l’ambiance mise par le public, soulignait-elle ce jeudi après-midi en conférence de presse. Je suis super-excitée de courir à mon tour à Bruxelles, en outre sur une nouvelle piste qui promet d’être rapide et dont les virages conviennent bien à ma grande foulée. Il faudra de toute façon courir vite si je veux m’imposer ici !"

Le record du meeting, détenu en 53.43 par la Marocaine Nezha Bidouane depuis 1998, ne devrait sans doute pas survivre à la soirée. Mais ne comptez pas sur la championne du monde pour parler de formalité.

"Avec la fatigue, ce n’est jamais facile à ce stade de la saison mais je veux en tout cas profiter de chaque compétition qu’il me reste en 2023. Et j’ai un bon feeling ! C’est quasiment un meeting à domicile pour moi", reprend la Néerlandaise.

Qui aura très certainement un regard tourné vers le sautoir de la perche après sa propre course. "J’essaie encore de comprendre la discipline, sourit Femke Bol. Mais je suis convaincue que Ben fera de son mieux pour signer une belle performance devant ses amis, sa famille et son public. Et oui, pourquoi pas un record de Belgique (NdlR : 5,85 m) ?"