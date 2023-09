Le procès des attentats de Bruxelles reprend ce lundi: voici ce qu’il faut savoir avant les débats sur les peines

Ce lundi, on devrait donc entendre le ministère public plaider sur les peines et requérir le nombre d’années d’emprisonnement pour chacun des coupables. A priori, ce réquisitoire devrait durer une journée et sera étalé sur les audiences de lundi et de mardi en raison de la requête en référé introduite par les avocats de Salah Abdeslam. Ceux-ci jugent illégal le fait que leur client devra purger sa peine en France et pas en Belgique. Les débats sur cette action se tiendront ce lundi à 14 h, ce qui nécessitera la suspension du réquisitoire du parquet fédéral.

Ensuite, ce seront les avocats de la défense qui plaideront et tenteront de sauver la mise pour leur client. Objectif: faire valoir des circonstances atténuantes afin d’alléger la peine.

Peut-on encore espérer un dernier mot des coupables ? Dans le chef de certains d’entre eux, c’est probable. Surtout si la liberté est au bout de ce procès: pour Hervé Bayingana par exemple.

Les peines maximales sont différentes en fonction des culpabilités. Pour l’association de malfaiteurs dans un contexte terroriste, c’est 10 ans. Ici seuls Ayari et Bayingana n’ont été reconnus coupables de ce seul chef d’accusation. Tous les autres vont surtout être condamnés pour les assassinats et tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste. Ils encourent la perpétuité ainsi que des mesures de mise à disposition du Tribunal d’application des peines. Ce qui signifie qu’il est impossible d’envisager des peines alternatives avant la fin du délai prononcé.

Délibération: les juges décideront des peines avec le jury

À huis clos et retournant ainsi plusieurs jours en "isolement", le jury décidera des peines en étant encadré par les magistrats professionnels. Dans le cas de la délibération sur les peines, les trois juges effectifs prendront part au débat et auront une voix délibérative. Douze jurés et trois magistrats: c’est la majorité qui l’emportera suite à un vote secret.

Une fois les peines prononcées, le jury sera définitivement libéré de ses obligations. Seuls les magistrats professionnels devront gérer la dernière phase du procès qui concerne la détermination des dommages.

En Belgique, il n’y a pas de recours possible suite à une cour d’assises. La seule possibilité, c’est de trouver la faille dans la procédure et, alors, de se pourvoir en Cassation.

Combien de temps les huit coupables vont-ils aller en prison ?

À quelle peine les huit hommes reconnus coupables pour leur participation aux attentats de Bruxelles vont-ils être condamnés ? C’est l’enjeu de cette dernière ligne droite du procès d’assises qui reprend ce lundi matin.

Après les écoliers, ce sont les jurés du procès des attentats de Bruxelles qui retrouvent, non pas les bancs d’école, mais bien leur siège au Justitia.

Ce lundi 4 septembre, le procès des attentats entame sa dernière ligne droite après une pause entamée le soir du 25 juillet. Ce soir-là, la présidente, Laurence Massart, avait lu l’arrêt issu de la délibération du jury populaire. Sur les 10 accusés, seuls les frères Farisi avaient été totalement acquittés.

À partir de ce lundi, le procès va se concentrer sur les peines pour lesquelles chacun des 8 autres coupables va être condamné. Le verdict de culpabilité avait déjà livré un enseignement capital: tous les accusés n’étaient pas responsables des faits atroces qui avaient été commis le 22 mars 2016 à Bruxelles.

Outre les frères Farisi, ce même jury a aussi acquitté Hervé Bayingana et Sofien Ayari des assassinats et tentatives d’assassinats. Ils n’ont été reconnus coupables "que" de la participation aux activités d’un groupe terroriste. Une culpabilité dont la condamnation n’excédera pas les 10 ans de prison.

Tous les deux étant détenus depuis le printemps 2016, il est envisageable qu’ils n’écopent pas de la peine maximale. Vont-ils être libérés dans la foulée de ce procès ? Ce ne sera pas le cas de Sofien Ayari, déjà condamné à 20 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles en avril 2018 pour la fusillade de la rue du Dries. Par ailleurs, le Tunisien a aussi été condamné à 30 ans de prison pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. La sortie n’est donc pas très proche…

Par contre, le Rwandais Hervé Bayingana pourrait bénéficier de circonstances atténuantes et sortir de prison prochainement compte tenu de sa détention préventive.

Oussama Atar, le fantôme de ce procès, en raison de son décès présumé en Syrie, sera condamné très certainement à la peine maximale. Une condamnation pour la forme et dans l’indifférence générale, même s’il est désigné comme l’organisateur des attentats de Paris et de Bruxelles.

Abrini et Krayem vont prendre cher

Viennent ensuite Mohammed Abrini et Osama Krayem qui vont prendre le plein tarif. Ces deux-là ne se font pas d’illusions sur la peine qui les attend: la perpétuité. Le matin du 22 mars 2016, les deux terroristes s’étaient désistés dans les derniers instants alors qu’ils portaient une charge explosive: Abrini à l’aéroport de Zaventem et Krayem dans le métro.

Abdeslam a fait venir plusieurs terroristes

Quid de Salah Abdeslam, dont on pensait que le rôle dans les attentats de Bruxelles était étroitement lié à celui de Sofien Ayari ? Le jury ne l’a pas compris ainsi, alors qu’Abdeslam et Ayari avaient été arrêtés ensemble quatre jours avant le 22 mars 2016. Le jury n’a pas souhaité acquitter Abdeslam des assassinats et tentatives d’assassinats en raison de sa contribution pour faire venir plusieurs terroristes de la cellule à Bruxelles. Mais aussi en raison de sa volonté de ne pas quitter Bruxelles après les attentats de Paris. Le jury y a vu une volonté à continuer son action terroriste.

Restent deux logisticiens: Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi. El Makhoukhi, clairement radicalisé, ayant participé aux combats aux côtés de Daech et identifié dans les différentes planques de la cellule, pourrait aussi payer cher son manque de collaboration. Et sur un aspect bien précis: c’est lui qui a fait disparaître le stock d’armes de la cellule terroriste et, à aucun moment, il n’a accepté de confier où elles étaient stockées et à qui elles avaient été confiées.

Dernier coupable de ce procès: Ali El Haddad Asufi.

Il risque aussi la perpétuité alors qu’il est considéré comme non radicalisé. Mais El Haddad Asufi est aussi un gars énigmatique qui n’a probablement pas dit tout ce qu’il savait. Dans ses motivations, le jury n’avait pas été tendre avec ce copain d’école d’Ibrahim El Bakraoui (qui s’était fait exploser à Zaventem).

Bayingana : une liberté toute proche

Coupable mais libre: c’est le sort qui attend très certainement Hervé Bayingana.

Le Rwandais Bayingana devrait très probablement être libéré dans les prochains jours. ©BELGA

Après 7 ans et 5 mois de prison, Hervé Bayingana pourrait retrouver la liberté dans les prochains jours. Après avoir été acquitté des assassinats et tentatives d’assassinat, il risque au maximum 10 ans de prison pour l’association de malfaiteurs dans un contexte terroriste dont il a été reconnu coupable. Et pour laquelle, il reconnaissait aussi sa culpabilité.

"Il a reconnu avoir fait de l’hébergement (des membres de la cellule terroriste), confirme son avocat Vincent Lurquin. Il faut maintenant évaluer sa responsabilité en termes de peine."

Son acquittement pour les assassinats prononcé le 25 juillet dernier aurait permis à son avocat de demander sa libération auprès de Tribunal d’application des peines "car il a déjà fait les deux tiers de la peine," rappelle ce dernier.

Mais, "dans un souci de cohérence", Hervé Bayingana et son avocat ont préféré s’en remettre au jury. "Il y a des circonstances objectives: il n’a aucun antécédent. Le rapport psychiatrique sur sa dangerosité est très bon. Il y a une série de choses qui font en sorte que rien ne peut s’opposer à sa libération. Il a aussi une famille qui est prête à l’accueillir et il aurait des perspectives de travail. " L’avocat espère donc miser sur les circonstances atténuantes afin d’obtenir la libération de son client, voire qu’il bénéficie d’un sursis pour tout ce qui excède la détention préventive. Car l’objectif est bien "d’être libéré par ce jury. Et ainsi l’étiquette de terroriste lui sera d’autant plus enlevée."

La déchéance de nationalité: pas que symbolique

D’autres accusés sont nettement moins sereins. Trois coupables pourraient ainsi se voir retirer leur nationalité belge. Une peine pas uniquement symbolique pour des Abrini, El Haddad Asufi et El Makhoukhi. Si c’est le cas, la portée de la décision serait bien plus que symbolique. Tous trois sont porteurs de la double nationalité belge et marocaine. Si on leur retire la nationalité belge, lorsqu’ils sortiront de prison (ce qui est certain dans le cas de El Haddad et El Makhoukhi), ils perdront leur titre de séjour en Belgique et devront alors aller vivre au Maroc et non pas auprès de leur famille