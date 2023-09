Pêche aux trottinettes dans le canal de Bruxelles: voici comment les engins balancés dans les eaux sont récupérés (vidéo & photos)

”Et la pêche a été bonne”, sourit le scaphandrier namurois de la société Hydroscaph. À hauteur de la porte de Ninove, trois engins vaseux sont sortis de l’eau en une heure. Mais cette pêche aux trottinettes n’a rien d’aisé. Presque à l’aveugle, le plongeur doit tâter mètre par mètre les eaux obscures, et le canal regorge de “brol” comme on dit à Bruxelles. “De la vaisselle, des morceaux de vélos, et beaucoup de bois… de quoi se chauffer tout l’hiver.” Une fois le deux-roues repéré, il est aussitôt sanglé et une équipe le tire à bout de bras depuis les quais.

Des engins en piteux état

Ce n’est pas la première fois qu’une opération du genre a été organisée. L’opération du jour, réalisée à Molenbeek et Anderlecht, a été commanditée par la société Tier, active avec près de 4.000 engins dans la capitale. “Ce type d’action est à réitérer et permet de montrer qu’on prend nos responsabilités environnementales”, explique le responsable, François-Xavier Giraud.

Avec leurs batteries et autres composants électroniques, les trottinettes polluent en effet les eaux du cours d’eau bruxellois, déjà fortement mis à mal par les activités urbaines. “Les batteries sont étanches, mais après un certain temps, ce n’est plus garanti. L’eau de mer est pire pour la corrosion.”

Les engins qui sortent de l’eau ne sont pourtant pas tous ceux de la société allemande. “On les met quand même tous dans notre dépôt, et les autres sociétés pourront venir les chercher.” À Anderlecht, bassin de Biestebroeck, une trottinette Bird est sortie de l’eau. L’opérateur ayant quitté la capitale depuis longtemps, on doute que cette e-step est restée dans les eaux troubles du canal depuis près d’un an…

Ce matin, une seule Tier est sortie de l’eau. En piteux état. “On va voir ce qu’on peut récupérer. Mais cela semble difficile. On va donc recycler les différents éléments.”

Moins de vandalisme qu’avant

Selon Tier, les trottinettes jetées dans le canal sont un phénomène en baisse par rapport aux débuts de la micromobilité. En cause notamment le poids : les premières trottinettes mises en circulation fin des années 2010 pesaient une quinzaine de kilos. “Aujourd’hui, on est sur 30, 35 kilos”, explique le responsable de Tier. Autre élément, les périmètres d’interdiction autour des zones d’eau sont de plus en plus précis, et empêchent notamment le stationnement à proximité immédiate du canal.

©Jean Luc FLEMAL

En janvier, pour rappel, sur les neuf opérateurs présents, seuls deux resteront dans la capitale, avec une flotte réduite à 8.000 engins contre environ 20.000 actuellement. Un tour de vis décidé par le gouvernement Vervoort peu de temps après l’interdiction parisienne, sur fond de ras-le-bol des communes et d’une inquiétante hausse des accidents.

Cette réduction numérique permettra, selon la boîte allemande, de mieux gérer la flotte et de davantage organiser ce type d’actions car les contacts seront plus étroits avec un nombre réduit d’acteurs. L’appel d’offres a été lancé et contient notamment une dimension écologique parmi les critères de sélection. Depuis lors, on assiste à une multiplication des actions et des communications des opérateurs du secteur, en mettant principalement l’accent sur la sécurité et l’aspect environnemental de leurs activités.