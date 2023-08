Star de la bande dessinée, Aurélie Neyret, illustratrice des Carnets de Cerise, signe une vaste fresque à Neder-Over-Heembeek : “un honneur” (VIDEO)

”Un renard s’est installé ici pendant le confinement, et continue à habiter quelque part dans les espaces verts de l’école. J’ai trouvé cela très inspirant pour réaliser un dessin”, raconte Aurélie Neyret, dessinatrice de la bande dessinée enfantine à succès “Les Carnets de Cerise”, qui signe à cette occasion sa première fresque.

©Jean Luc Flemal

©Jean Luc Flemal

©Jean Luc Flemal

"L’esprit de Heembeek"

L’œuvre est née d’une demande de l’école, soutenue par la Ville de Bruxelles. Lorsqu’elle a été contactée, la dessinatrice dit avoir “accepté avec grand plaisir. C’est un honneur d’avoir son dessin représenté comme cela.” Le thème a été défini avec les enfants, sur base des envies et des représentations du quartier. Deux dessins ont été présentés aux élèves, et la toile avec les renards a finalement été choisie. “C’est la plus belle”, sourit le petit Jules, qui a eu l’honneur de couper le ruban d’inauguration. “Une fresque symbolisant l’esprit de Heembeek et de son quartier”, pointe la directrice de l’établissement.

72m2

Si le dessin est signé Aurélie Neyret, la réalisation de 72 m2 a été rendue possible par Urbana. “Chaque fresque est un défi, car on veut être le plus proche de la patte de l’artiste”, explique Nicolas Morreel, membre du collectif ayant déjà réalisé plusieurs œuvres du “parcours BD”. Cette exposition à ciel ouvert compte désormais 71 œuvres, réparties aux quatre coins de la vaste commune. “Depuis le début de la législature, on a voulu une décentralisation du parcours, avec des œuvres à Laeken, Neder et Haren. Mais également une féminisation de l’espace, au niveau des artistes et des dessins”, nous explique l’échevin Arnaud Pinxteren (Ecolo).

Française, Aurélie Neyret clôture avec cette fresque ce qu’elle appelle son “année Belgique”. Une exposition lui a été consacrée pendant presque un an au Centre Belge de la Bande Dessinée, sur Cerise et “Lulu et Nelson”.