Opération coup de poing à la gare du Midi, le jour d'après: “L’été, dans tous les cas, c’est déjà vide”

Lundi matin de rentrée, la gare du Midi reprend son rythme habituel. Voyageurs et travailleurs se croisent dans le grand hall masqué par le brouhaha des roulettes de valises. Rien de plus normal. Pourtant, une autre population de la gare se fait plus discrète. Ce samedi, une opération coup de poing a été menée par la police pour cibler les personnes en errance dans les environs de la gare. Deux jours plus tard, la présence policière et, surtout, celle des agents de sécurité de la SNCB, Sécurail est toujours visible avec des fourgons placés bien évidence comme sur la place Victor Horta.