Navetteurs en direction de Bruxelles, préparez-vous aux files : voici les chantiers qui vont vous faire perdre du temps en cette rentrée (infographie)

©IPM Graphics

Au niveau du Ring, les travaux sont aussi nombreux. Après moult changements de calendrier, les travaux très impactants entre Lillois et Waterloo se sont terminés ce week-end, dans les temps pour la rentrée. Mais d’autres battent leur plein. Au nord, le titanesque chantier du viaduc de Vilvorde ne fait que commencer et provoque des perturbations jusque… 2031. À ce stade, pas de changement en direction de Grand-Bigard, mais des voies rétrécies et ralentissement vers Zaventem.

Dans la zone de Zaventem justement, les ralentissements restent d’application. Au carrefour Léonard, les fermetures nocturnes se poursuivent. À Hal, plusieurs ralentissements sont à enregistrer sur le Ring dans le cadre des rénovations des ponts. Embarras toujours au niveau du carrefour des Quatre-Bras et de l’avenue de Tervueren dans le cadre de la création de la passerelle. Enfin, plusieurs ralentissements à déplorer à la fin de l’E411 au niveau d’Overijse et Jezus-Eik.

Chantiers nocturnes dans les tunnels

Dans l’hypercentre bruxellois, les travaux continuent dans les tunnels de la Petite Ceinture, mais uniquement en soirée. Jusque minimum la fin de l’année, ces fermetures nocturnes concernent les tunnels Arts-Loi, Madou, Trône, Rogier, Porte de Namur et Botanique.

Avenue Louise, le passage dans les tunnels Vleurgat-Bailli se fait sur une bande, et ils restent fermés de nuit jusqu’à la fin de l’année. Le tunnel Woluwe reste partiellement fermé jusqu’à décembre. Interventions nocturnes également dans les tunnels Reyers-Centre et Van Praet.

Dans la capitale, d’autres chantiers viennent entraver la circulation. Après les longues files estivales au niveau de l’avenue Princesse Elisabeth, les lourds chantiers boulevard Lambermont prennent tout doucement fin… pour le moment, car de profonds réaménagements sont attendus l’an prochain.

Liste des chantiers prévus boulevard Lambermont les prochaines années. ©IPM Graphics

En amont par contre, à la sortie de l’A12, les perturbations ne font que commencer. Ce 4 septembre, débute le vaste chantier de l’avenue Van Praet, appelée pour rappel à être à double sens. Au programme : nouveau rond-point, réduction du nombre de voies… à quoi s’ajoute le chantier du tram 10 à Neder-Over-Heembeek.

Autres chantiers ces prochaines semaines : il y aura des rétrécissements de voirie également au square Sainctelette et boulevard de Waterloo (au niveau du carrefour Bascule). Rappelons entre autres les lourds travaux impliquant des fermetures rue Léon Theodor à Jette, chaussée d’Alsemberg à Uccle (tronçon “Bourdon”), et chaussée de Neerstalle.

Pas de “plan B”

Du côté de la Région bruxelloise, on se félicite toutefois d’avoir mené à bien une série de lourds travaux avant la rentrée. “Ces travaux devaient être faits. On remercie les automobilistes pour leur patience. On a essayé de limiter au maximum les nuisances pour les visiteurs et les Bruxellois”, indique la ministre Van den Brandt (Groen).

De son côté, Touring met en relation le grand nombre de chantiers et les nouvelles politiques de mobilité bruxelloise pour déplorer une absence de “plan B” pour les conducteurs. “Avant, on avait toujours une possibilité de faire autrement quand il y avait un accident et des travaux. Avec Good Move par exemple, tout le trafic est renvoyé sur la Petite Ceinture. Mais s’il y a un problème… C’est un désavantage de ces plans, et ce n’est pas souvent pris en considération”, glisse le porte-parole de Touring.