"Les habitudes alimentaires des ados, c’est la cata, ils dînent de Red Bull et chips": les recettes d’une école des Marolles pour changer leur menu

L’établissement revient de très loin. “Depuis des décennies, on servait des sandwichs de pain industriel garni des farces du commerce”, relate la directrice. “Les ventes étaient faibles. 70 sandwichs maximum par jour, pour une population de 500 à 700 élèves en fonction des horaires de la section infirmiers”. C’est que la concurrence est rude dans le quartier avec les épiceries du coin et les snacks et supermarchés des gros boulevards, entre gare du Midi et Lemonnier. “Les ados aiment bien sortir à midi. Ils connaissent les commerçants. Pour certains des parents d’élèves. La loyauté est importante”. L’attrait des multinationales aussi : “les habitudes alimentaires des ados, c’est une catastrophe. Certains dînent d’un Red Bull et d’un paquet de chips”.

Pour sa cuisinière maison Assya Assahsahi, le centre scolaire Dominique Pire a investi dans du matériel pro flambant neuf. ©EdA - Julien Rensonnet

Une rareté en cuisine

L’école saisit le départ de l’ancien préposé à la cantine pour tenter de faire prendre la mayonnaise d’une cuisine plus saine. Et plus attractive. Le Collectif Développement Cantines Durables (CDCD, lire par ailleurs) apporte ses recettes pour revoir les habitudes de fond en comble. “On a obtenu du PO de passer des barquettes préparées industrielles à une cuisine interne. Le matériel datait de Mathusalem”. Arrivent donc nouveaux frigos, plans de travail, taques au gaz. Surtout, Assya Assahsahi est engagée. “Une chance : une cuisinière formée à la collectivité, c’est très rare”. Le CDCD lui enseigne des recettes, mais aussi une méthodologie pour gérer les stocks, les commandes, les circuits courts, les fournisseurs bios… “En plus d’une formation en restauration, Assya a un diplôme en gestion obtenu au Maroc, et une spécialisation développement durable. On ne pouvait pas mieux tomber”, se félicite Monique Paulus.

La cuisinière habite le quartier. Elle connaît les goûts de ses jeunes. Quand elle arrive en novembre 2022, en plus d’une soupe à 1,50€, elle lance trois sandwichs différents par jour, aux garnitures préparées chaque matin et qui changent tous les deux jours : 1 végé “100 % légumes”, une recette halal et une recette classique. Best-seller : “le poulet curry. Je le prépare avec beaucoup moins de mayonnaise que je remplace par du yaourt frais. Oignons, cornichons, olives, maïs bios”. Autres valeurs sûres : thon mayo, pain de viande. “J’essaye aussi houmous, patates douces, légumes au four, salade d’œufs, voire chèvre-noix-poires ou caviar d’aubergine”. Prix : 3€. Ça prend ? “Les enfants aiment bien ce que je cuisine”. Le tarif peut rester un obstacle ? “Certains disent que oui mais après je les vois manger un tacos dans le quartier, à plus de 4€”.

Pour "appâter le goujon", l'école organise des dégustations et des opération "soupes gratuites". ©EdA - Julien Rensonnet

Un distributeur de jetons

Outre la nouvelle cuisine inox, le centre scolaire Dominique Pire inaugure cette rentrée un distributeur de jetons. Il évitera à sa cantinière de manipuler du cash. “Il faut trois couleurs, une pour chaque option”, sourit Monique Paulus. Qui espère “appâter le goujon” avec les petites opérations séduction conseillées par le CDCD. “Une semaine de potages gratuits, des conférences de la 1re à la 6e pour expliquer les principes, des dégustations de cracottes avec les salades servies à midi…” De quoi tenter d’augmenter les volumes : “une cuisinière maison et le matériel, c’est un gros enjeu pour une école. 70 sandwichs, ça ne comble pas le mi-temps et les infrastructures. Et comme nous sommes une école de classe 1 (le niveau socio-économique le plus faible selon l’indice de la Fédération Wallonie-Bruxelles, NDLR), on ne veut pas reporter les frais sur le prix du sandwich”. Heureusement, les nouveaux menus ont aussi l’avantage d’attirer les profs, qui mangent plus souvent à la cantine. “C’est important pour augmenter le débit”, relève la directrice. “Notamment pour obtenir du pain au levain via des fournisseurs de qualité”. Le pain est en effet le seul ingrédient qu’Assya ne cuisine pas elle-même.

Dans les tuyaux : des visites de classe chez les maraîchers grâce au partenariat avec Ma Terre mon Assiette. Dans les champs de la région voire, “souvent une surprise pour les élèves”, sur les toits de Bruxelles. En attendant que le pacte d’excellence pousse ses kets dans le potager, le centre scolaire Dominique Pire pense aussi inviter leurs parents à des ateliers culinaires. “Notre idée dans l’immédiat : un petit-déjeuner”, glisse sa directrice. “Certains arrivent sans avoir même bu un verre d’eau. Un thé et un biscuit ça serrait le minimum avant d’entrer en classe”. Assya Assahsahi sourit. Elle se voit bien enfourner des biscuits aux figues du seul arbre de l’école, jadis planté près de sa loge par le concierge venu de Grèce.