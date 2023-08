Drogue et insécurité dans les gares et quartiers : Vervoort invite citoyens et associations chez safe.brussels le 1er septembre

Cette réunion aura pour objectif de faire le point sur la situation à Bruxelles. La réunion débutera à 10h et aura lieu au service de sécurité et de prévention bruxellois safe.brussels.

En début de semaine, des dizaines de comités de quartier et d’organisations ont appelé dans une lettre ouverte à prendre le problème à bras-le-corps. Les comités de quartier ont demandé à Rudi Vervoort (PS) et aux bourgmestres de Bruxelles, Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles et Saint-Josse-ten-Noode d’agir d’urgence.

Par ailleurs, le député régional Groen Arnaud Verstraete (majorité) réclame la tenue d’une commission du parlement bruxellois sur l’insécurité à la gare du Midi, a-t-il indiqué à Belga, confirmant une information de La Libre. Selon le quotidien, cette demande est soutenue par les partenaires PS et Ecolo.

Celle-ci a d’ores et déjà été raillée par l’opposition. “Les Engagés soutiennent la mise en place d’une telle commission et ce, pour autant qu’elle permette les auditions du ministre-président et de la Haute Fonctionnaire/Directrice générale de Safe. Brussels (en charge de la coordination des politiques de sécurité en Région bruxelloise depuis la Sixième Réforme de l’État) tout en ayant une approche globale sécurité/quartiers gares”, a réagi Christophe De Beukelaer (Les Engagés) dans un message envoyé à Belga. “Plutôt qu’agir ils veulent une commission ! Mais de qui rigole-t-on ?”, a renchéri sur Twitter le chef de groupe MR David Leisterh.

DéFI s’attaque au MR

De son côté, le président de DéFI François De Smet, dont le parti siège dans la majorité bruxelloise, a renvoyé les libéraux à leurs responsabilités fédérales. “Elle est fédérale sur les causes de cette insécurité : toxicomanie, gestion des gares, non-gestion de l’accueil des transmigrants et demandeurs d’asile. Elle est fédérale sur ses remèdes théoriques : la police fédérale et la police des chemins de fer, désinvesties depuis… les décisions de Jan Jambon et du gouvernement MR/N-VA”, a-t-il écrit sur le réseau social. Le parti amarante demande une réunion en urgence – dans les dix jours – de la commission des Affaires intérieures de la Chambre. “Il est temps que le fédéral assume ses fonctions régaliennes à Bruxelles, dans la capitale du pays, en mettant les mêmes moyens humains qu’il n’en met en Flandre pour l’aéroport National ou pour le port d’Anvers”, ajoute DéFI dans un communiqué.

Le président de la commission des Affaires intérieures de la Chambre Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) demande à la présidente de la Chambre Eliane Tillieux de réunir rapidement sa commission sur la criminalité liée à la drogue à Bruxelles, a-t-il fait savoir mercredi. L’intention est d’interroger le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.