Ceci n’est pas un Magritte, mais sa reproduction en… Lego: “Le Retour” en 3D est à voir au Musée Magritte en ce mois d’août 2023 (photos & vidéos)

La relation entre Lego et la peinture ne s’arrête pas là. Ainsi, le Musée Magritte expose depuis le milieu de l’été une œuvre inédite en ses murs : la reproduction du célébrissime tableau “Le Retour”. Oui, c’est bien celui qui dépeint une colombe nuageuse comme la percée d’un ciel nocturne. Il ne s’agit pas d’une simple transposition en deux dimensions, mais bien d’une extension à la 3D de la toile de 1940. De quoi admirer le travail du maître surréaliste sous plusieurs angles.

C’est le Belge Björn Ramant, un designer Lego professionnel, qui a été chargé de la reproduction. “Chaque construction Lego repousse mes limites. On est toujours à la recherche de la bonne combinaison de différentes techniques et des briques Lego appropriées”, confie le finaliste de la saison 1 de Lego Masters Belgique/Pays-Bas en 2020. “Découvrir dans le musée la reproduction en 3D de ce célèbre tableau offre dès lors un vrai sentiment de bonheur”.

Lego dans les rêves, comme Magritte

Bien sûr, l’opération menée conjointement par Lego, la Fondation Magritte et les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique n’est pas désintéressée. Elle promeut une nouvelle gamme du jeu de construction basée sur les rêves et les cauchemars : Lego Dreamzzz. Celle-ci a été lancée le 1er août 2023 et s’accompagne d’une série animée disponible en ligne et sur les plateformes de streaming. Originalité : le manuel offre à certains endroits des chemins différents à choisir en fonction du résultat voulu, un peu comme dans les “livres dont vous êtes le héros”. “Nous stimulons la capacité d’imagination pour permettre à chaque enfant de construire sa propre histoire unique”, précise Marloes Zwagerman, Manager Brand Relations Benelux de Lego.

En appeler à Magritte pour promouvoir cette “nouvelle expérience de jeu” allait donc de soi. L’hommage au surréaliste aux ciels bleus nuageux s’éclaire ainsi d’un jour plus mercantile. Mais l’œuvre installée au sous-sol du musée bruxellois vaut tout de même bien le détour. N’oubliez d’ailleurs pas d’en faire le tour complet si vous allez la voir d’ici la fin août : son dos pourrait vous réserver une surprise, comme jadis ceux des triptyques des maîtres flamands.