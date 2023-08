Durant le Tour de France, Tom Van Damme, le Président de Belgian Cycling, avait exprimé le souhait de toute une nation : que Bruxelles se voit attribuer l’organisation des championnats du monde sur route 2030. C’est, en effet, ce jeudi lors de son Congrès annuel tenu en marge des championnats du monde en Écosse que l’UCI avait prévu de désigner les villes-hôtes des Mondiaux pour la période de 2028 à 2031.

guillement "Ça ne nous intéresse pas d’être le siège des Mondiaux en 2028, seule 2030 nous intéresse."

Mais voilà, vu l’abondance de candidats et le besoin de satisfaire tout le monde, l’instance internationale a décidé de se limiter à 2028. Les éditions 2029, 2030 et 2031 ne seront définies que dans un an à Zürich, nous a fait savoir une source interne à l’UCI. Donc, cela reporte de douze mois l’attente de Bruxelles, qui a officiellement posé sa candidature en avril dernier. “Ça ne nous intéresse pas d’être le siège des Mondiaux en 2028, seule 2030 nous intéresse”, nous explique Benoît Hellings (Ecolo), Premier Échevin de la ville de Bruxelles.

Et pour cause : en 2030, on célébrera le bicentenaire de la Belgique. “Ce sera l’occasion de confirmer que la Belgique et Bruxelles, en particulier, occupent une place importance sur la carte mondiale du cyclisme”, poursuit l’Échevin des Sports.

Flanders Classics, l’organisateur de nombreuses courses belges comme le Tour des Flandres, et la Ville de Bruxelles, dont l’envie est née dans la foulée des victoires de Remco Evenepoel à la Vuelta et aux Mondiaux 2022, vont donc devoir patienter un an de plus pour savoir si leur projet sera accepté (ce qui devrait être le cas) par l’UCI.

L’Euro de volley féminin fin août au Palais 12

En attendant, la capitale de l’Europe aura d’autres événements sportifs à organiser à court terme. À commencer par la phase finale de l’Euro de volley-ball féminin, du 27 août au 3 septembre au Palais 12 du Heysel. Et comme chaque année, l’athlétisme sera mis à l’honneur lors du Mémorial Van Damme (le 8 septembre). Par ailleurs, du 30 septembre au 8 octobre, Anvers accueillera les championnats du monde de gymnastique.

”Tous ces événements mettent en avant la capacité de la Belgique à organiser des grandes manifestations sportives, poursuit Benoît Hellings. Mais seul le vélo donne la possibilité de voir toutes les beautés extérieures et les lieux symboliques que compte le pays. On l’avait encore vu lors des championnats du monde de Louvain, en 2021.”

Un événement qui avait généré d’énormes retombées économiques (plus de 27 millions d’euros) pour la Flandre.

Les prochains Mondiaux

2024 : Zürich (Suisse)

2025 : Kigali (Rwanda)

2026 : Montréal (Canada)

2027 : Haute-Savoie (France)