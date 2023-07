Place De Brouckère, des riverains excédés par les concerts de Plaisirs d’été : une vraie question politique

C’est l’enjeu : “trouver l’équilibre entre l’attractivité et une qualité de vie pour les Bruxellois”, reconnaît le cabinet de Delphine Houba (PS), en charge des grands évènements. “Et les projets que l’on subsidie sont aussi challengés sur ce point-là.”

Vers un dôme sonore

”Samedi dernier, j’ouvrais les fenêtres à l’arrière de l’appartement, j’avais un concert place De Brouckère. J’ouvrais celles à l’avant, j’en avais un autre sur la place de la Monnaie”, glisse une riveraine de longue date. “Et qu’on ne vienne pas me dire que c’est un problème de génération, et que je suis une vieille grincheuse. Je suis une habituée du C12 ! J’aime la musique, mais quand elle ne m’est pas imposée.”

En réalité, ce qui étonne (et irrite) ces voisins, c’est le positionnement des baffles, orientés vers l'(ex) hôtel Continental, alors qu’elles sont habituellement orientées vers le piétonnier. De manière plus générale, il est difficile de positionner des baffles de sorte que personne n’en subisse des conséquences, à moins de s’inspirer de quelques festivals qui positionnent les enceintes en cercle, ce qui permet de créer un “dôme sonore” tout en réduisant le volume. “C’est une bonne idée, commente le cabinet Houba. On investigue vers cette solution, peut-être pour l’année prochaine.”

La loi du (volume le) plus fort

Bref, beaucoup de frustration s’invite, en plus des vibrations, dans les foyers des habitants de la place De Brouckère, qui estiment que les normes de Bruxelles-Environnement (95 dB en moyenne par heure) sont soit inadéquates, soit bafouées, ce que le cabinet Houba conteste, et affirme que des contrôles sont effectués.

Un mois avant une réunion organisée entre la Ville, Brussels Major Events (l’ASBL publique qui gère l’évènement) et quelques riverains, l’un d’entre eux a tout de même tenu à aller porter plainte. “Mais la police a refusé ma plainte, on m’a dit que quand on décide de venir habiter dans un parc d’attractions, il ne faut pas s’étonner.” Une petite phrase révélatrice, pour les habitants. “On oublie qu’il y a des gens malades, des bébés, des étudiants… Normalement, une société s’adapte aux plus faibles.”

Sur cet argument justement, le cabinet Houba réaffirme sa volonté “de se réapproprier l’espace public, de permettre à la culture de venir aux gens en créant des espaces de rencontre et de vivre-ensemble”. Une vision politique, ce que ne nient pas les riverains, estimant que “la seule solution à notre problème sera politique”.