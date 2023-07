Joël a accueilli Éric Cantona dans son foodtruck à Bruxelles : “Il a repris 5 fois de mes panisses”

Il a rencontré un héros d’adolescence, Joël Geismar. “Ça me tenait à cœur de le croiser”. Le restaurateur bruxellois, qui se déplace sur les marchés de la capitale à bord de son foodtruck El Camion, s’est donc fait un plaisir d’immortaliser son accolade avec le comédien en cette mi-juillet. Le Marseillais était à Bruxelles pour filmer une série (lire ci-dessous). Et c’est pour la fête de fin de tournage que Joël l’a rassasié non loin de Tour&Taxis à Laeken, à bord de son nouveau van VW T3 de 1984 baptisé El Fourgon.

Le mètre 88 d'Éric Cantona semble tout juste pour El Fourgon, le foodtruck de Joël Geismar. ©Joël Geismar / Instagram

Ce n’était donc pas une visite surprise. Le restaurateur a ainsi réservé un clin d’œil à l’ancien de l’OM. “Je lui ai servi des panisses. C’est une spécialité marseillaise qui ressemble à la polenta italienne, mais à base de farine de pois chiches qu’on fait frire. C’était rigolo”. Cantona a apprécié, non sans rouler des mécaniques. “Il m’a dit : 'oh, tu fais des panisseuh ! C’est toi qui les fais ?' Il a goûté. Puis : 'C’est bien le processus pour faire des panisseuh'. Il a trouvé ça vachement bon et il est revenu se servir cinq fois”. Le costaud, dont le mètre 88 le faisait toucher le plafond du van, avait donc grand faim.

guillement Cantona m'a dit: 'oh, tu fais des panisseuh! C'est toi qui les fais?' Il a goûté. Puis: 'C'est bien le processus pour faire des panisseuh'. Il a trouvé ça vachement bon et il est revenu se servir cinq fois.

Bérénice Bejo et Joël Geismar, dans le foodtruck de ce dernier. ©Joël Geismar / Instagram

Joël Geismar n’en était pas à son premier pot de fin de tournage. Dernièrement, ses contacts dans le cinéma lui ont ainsi permis de croiser Bérénice Bejo “pour une série Netflix où elle doit sauver un Paris inondé des attaques de requins”. Mais aussi Christian Clavier ou Romain Duris. “Cantona, c’est étonnant : il est d’un accueil très facile. C’est fou, quand tu imagines sa carrière. Il a un parcours vraiment surprenant pour un joueur de foot, avec tous les clichés qu’on connaît sur les footballeurs. J’avais peur d’être impressionné par le mec, mais pas du tout. “.

L’adepte de la cuisine en circuit court et du vin biodynamique l’avoue : dans sa jeunesse, “le personnage l’a marqué”. Il cite sa marionnette aux Guignols, la pub Sharp “où il monologue pendant des minutes sur les mouettes et les sardines”, ses coups d’éclat “et de folie” sur le terrain comme “quand il donne un kick à un supporter qui l’a insulté”, ou encore le film de Ken Loach où il joue son propre rôle. Et puis cette anecdote culte (ci-dessous) racontée par Raymond Goethals : “Cantona est venu me voir en disant 'on met pas Éric sur le banc'. Ah qu’est-ce que tu veux Éric, alors tu te mets à côté du banc'”. Rassurez-vous, Éric s’est bel et bien assis sur le banc de El Fourgon pour déguster ses panisses.

Un thriller M6 sur un serial killer

Son “look de vieux papy”, encore renforcé par ses montures de lunettes très tendance à la Derrick, Éric Cantona l’arbore pour un rôle dans une mini-série en 4 épisodes. Le comédien fait partie de l’équipe de “Serial Hunter”, pour M6. Devant les caméras de Renaud Bertrand, la star y joue Daniel Hansen, “profiler” expert des serial killers. C’est ce que nous apprend le site spécialisé AlloCiné.

Aux trousses d’un certain “Shakespeare”, tueur en série insaisissable, il forme un duo avec l’inspectrice Amélia Delcourt, incarnée par Tiphaine Daviot. Malgré une action plantée dans le nord de la France, le tournage des 4 épisodes a eu lieu en Belgique. Et notamment à Bruxelles, où l’Aegidium, ancienne salle de bal du parvis de Saint-Gilles, a servi de décor à une vente aux enchères lugubres d’objets liés à des meurtres. La paire y a croisé Arielle Dombasle, personnage décalé qui collectionne ces repoussants “murderabilia”.