Démolis en 1910, les dômes du Passage du Nord retrouvent leur façade place De Brouckère à Bruxelles: ils seront habités (photos)

Édifice de style éclectique construit en 1881-1882 par l'architecte Henri Rieck, à la suite des travaux de voûtement de la Senne et de la création des boulevards du Centre, "le passage du Nord est le témoin d’une époque où passages couverts et galeries commerçantes fleurissaient à Bruxelles", précise le cabinet de la Secrétaire d'État à l'Urbanisme Ans Persoons (Vooruit), ce 24 juillet 2023. Ses dômes, éléments remarquables de la façade côté place De Brouckère – boulevard Adolphe Max, avaient été détruits en 1910 alors qu’ils menaçaient ruine. "Cette restitution est unique en son genre", continue le communiqué. Ces éléments ont en effet été fabriqués à l’identique en atelier, avec une charpente en bois, ardoises et matériaux nobles.

Des dômes habités

"Outre l’aspect esthétique et historique, ces nouveaux dômes dessinés par l’Atelier d’Architecture du Congrès - Frédéric Hossey viendront par ailleurs offrir des nouveaux espaces de vie complémentaires et uniques aux logements recréés dans les étages supérieurs de la galerie", souligne-t-on. Cette restitution d’éléments patrimoniaux s’accompagne en effet de la réactivation des étages supérieurs, qui vont être réaffectés: les anciens bureaux sont transformés en logements, à destination d'un coliving. Volumes et structures d’origine accueilleront espaces privatifs et communs, agrémentés d’un patio et d’un rooftop avec vue panoramique.

Les 2 dômes de façade du Passage du Nord seront intégrés à un nouveau coliving. ©Atelier d’Architecture du Congrès - Frédéric Hossey

"La restitution des dômes sur le toit du Passage du Nord sera la cerise sur le gâteau de ce chantier. Une fois finalisées, ils seront visibles depuis la place Brouckère, ce qui soulignera d'autant plus la magnifique façade restaurée et lui redonnera son cachet originel", se félicite Ans Persoons, dont le cabinet rappelle que l'édifice a été classé en avril 1995.

La seconde phase de gros-œuvre et de restauration en cours a débuté en novembre 2022 et devrait être terminée en octobre 2023.

Rénovations des châssis, dômes et putti et des portes d’accès de la passerelle sont financés à hauteur de 80% par urban.brussels. Montant: 818.547,95 euros.

Une rénovation qui a duré... 18 ans!

Grâce aux plans qui avaient été conservés, le Passage du Nord a pu être entièrement rénové dans son état d’origine, selon les anciennes techniques et les mêmes matériaux. La rénovation a duré 18 ans et a été accomplie en plusieurs petites phases.

"Tout a été remplacé. Les façades, les sols, l’éclairage, les statues, tout», expliquait en 2018 Xavier Verhaeghe, directeur. "Il y a 18, le Passage du Nord était totalement dégradé. Les façades n’avaient plus été repeintes depuis 25 ans et il y avait des fuites dans le toit".

Du temps de sa splendeur, la galerie était constituée de 32 magasins et d’un musée qui comprenait entre autres salles de concert, d'antiquités, d'expériences de chimie et de physique, de conférences ou encore de jeux d’adresse.