Arbres menacés place de la Liberté, la Ville de Bruxelles s’oppose à l’avis de la CRMS et saisit le gouvernement : “Protégeons la nature en ville”

Une décision contraignante que ne digère pas la majorité PS-Ecolo-Défi à la Ville de Bruxelles, qui vient de décider de contester l’avis. “On va en recours”, nous confirme l’échevine Zoubida Jellab (Ecolo), en charge des Espaces verts.

”Impossible pour nous d’abattre 14 arbres sains. On ne comprend pas la contradiction entre le patrimoine minéral et le patrimoine arboré. Cette place crée un lien énorme, et ces arbres apportent de la fraîcheur et de l’oxygène. C’est compliqué d’imaginer cette place sans ces arbres.”

Dans son recours, la Ville défend également l’aménagement de plain-pied, “pour les PMR et mettre davantage de dolomie autour des arbres”. L’échevine Jellab invite au passage la commission à regarder davantage le futur. “Cette référence au 19e siècle pose un problème. La question est plutôt : que va devenir Bruxelles en 2050 avec les périodes de canicules successives ? On doit protéger la nature en ville. Le maintien des arbres n’est pas incompatible avec la valorisation du patrimoine.”

Et si ce recours politique échoue. “On s’attachera aux arbres”, glisse l’échevine verte sur le ton de la boutade… quoique.