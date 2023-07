Le Roi Philippe à Torremolinos? C’est prévu au 20e Bal National! 5 choses à savoir sur la fête des 20 et 21 juillet qui marque les 10 ans de règne

Le Bal National, 1er du nom, est né en 2003 pour les 10 ans du Roi Albert, 2e du nom. L’idée, géniale, n’est pas plus retombée que l’ambiance sur la place du Jeu de Balle chaque 20 juillet. Le hasard des chiffres fait plutôt bien les choses : pour les 20 ans de la fiesta noir-jaune-rouge, c’est désormais Philippe qui fête ses 10 ans de règne. La date ne pouvait pas être ignorée, ni par les organisateurs, ni par le Palais. Ce 20 juillet, le couple royal honorera donc de sa présence le pavé des Marolles.

Direction Torremolinos

- ©Bal National

Des gros noms du folklore musical belge astiquent leurs cuivres et révisent leurs flonflons pour cette date anniversaire. L’affiche sera forcément patrimoniale, bilingue et noir-jaune-rouge. On entendra ainsi Daddy K aux platines ou les annuels The Planes et leurs reprises de tubes pop et rock. À l’affiche aussi : Louis Lou pour l’échauffement chorégraphique, les néerlandophones De Romeo’s, ou le zwanzeur des casseroles Albert “Stoemp” Verdeyen. Sans oublier les rois de la fête que sont Alec Mansion et Jean-Luc “Sttellla” Fonck. Si vous ne partez pas à Torremolinos cet été, vous en aurez la chaleur au Jeu de Balle.

Moules-frites et stoemp

- ©Resto National

Pas de raison de changer les bonnes habitudes : le Resto National revient embaumer les Marolles des embruns de la Mer du Nord le 21 juillet. Pendant que chars et avions de chasse défilent place des Palais, le Jeu de Balle devient le palais de la gastronomie belge, où défilent moules-frites et stoemps-saucisses. 2.000 repas sont servis, à 26€ (sur réservation) ou 29€ (sur place). Chaque addition comprend 1€ versé dans la cagnotte pour offrir 250 repas aux habitants du quartier. La fête pour tout le monde, quoi. L’ambiance musicale est assurée par les fanfares, les majorettes et le karaoké “Brussel Zingt”, rehaussé des plus belles “moestasjes” de Bruxelles.

Concert et show laser feu d’artifice au Cinquantenaire

- ©BELGA

Le concert “Happy Belgium” (dont on ne sait encore rien de l’affiche) revient au Cinquantenaire pour clôturer les festivités le 21 juillet. Lancement : 21h. Ce déménagement sous les arcades a été initié en 2022. Les organisateurs (Chancellerie du Premier ministre et Syndicat d’Initiative Bruxelles Promotion) annoncent une nouveauté pour 2023 : un feu d’artifice enrichi d’un “show laser et lumière”. Le Roi et La Reine, le Prince Laurent et la Princesse Claire, la Princesse Delphine et son conjoint James O’Hare auront aussi les yeux rivés vers le ciel bruxellois. Synchronisez vos toquantes : explosion pyrotechnique prévue à 23h.

Défilé et fête au parc

Enfin, impossible de résumer le programme de la Fête au Parc, grain de folie qui enjolive le défilé militaire très strict du 21 Juillet. L’occasion est belle en tout cas de vous faufiler au Parlement fédéral pour observer les bustes du roi et de la reine, sculptés pour les 10 ans de règne de Philippe. Tout le quartier est en effervescence, de la place Poelaert au parc de Bruxelles. Citons les habituels village policier au palais de Justice, Défense et pompiers rue de la Régence, ouverture de lieux de culte, musée et institutions (Grande Synagogue, Bozar, Beaux-Arts, Cour des comptes…) ou encore activités enfants et sports au parc. Le Roi et la Reine, la Princesse Astrid et le Prince Lorenz ne chausseront sans doute pas leurs baskets, mais c’est promis : ils passeront faire un coucou.