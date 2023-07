NEO, “aimant à voitures et cannibale commercial” : les associations exigent l’annulation de l’enquête publique pour le réaménagement du Heysel

”Le Gouvernement bruxellois essaie de faire passer la pilule NEO pour la 4e fois”, critiquent les associations. Qui “refusent de se laisser enfumer”.

Trafic en hausse, commerce en baisse

Premier reproche : le trafic automobile accru. “NEO augmentera significativement la congestion dans les quartiers avoisinants. On annonce 50 % d’augmentation. La Région n’est jamais parvenue à développer un scénario de mobilité juridiquement fiable, défaillance justifiant par trois fois l’annulation des tentatives de modification précédentes. La délivrance par l’administration flamande du permis d’urbanisme pour une voie de liaison souterraine reliant le Ring de Bruxelles et le plateau du Heysel change peu de choses à l’affaire”, plaident les associations, qui pointent “un projet presque uniquement orienté pour la voiture”.

Deuxième critique : une concurrence pour le commerce local. “Alors que toutes les instances martèlent l’impératif de renforcer et développer l’offre commerciale de proximité, sur le terrain, on constate tout le contraire”, souligne la plateforme. “Docks, qui a déjà fragilisé la chalandise du centre-ville. Et la poursuite de deux autres gros projets, Broeklin (ancien Uplace) à Machelen et bientôt NEO au Heysel”. Alors que les prévisions des autorités “tentent de rassurer en évoquant une vacance inférieure à 10 %”, les militants craignent que NEO monte ce seuil à 20 %, “seuil désastreux pour l’économie locale”.

Une enquête prolongée “a minima”

La Plateforme et le Comité Triangle Houba-Sobieski-Heysel critiquent enfin la tenue de l’enquête publique durant les vacances. Ce, “dans l’illégalité” car “la modification partielle du PRAS a été mise à l’enquête publique avant que l’arrêté destiné à fixer les nouvelles périodes de vacances d’été ait été publié au Moniteur belge”. Comme ce dernier s’aligne sur les “nouvelles” vacances francophones, plus courtes, les associations jugent la règle “moins démocratique pour les habitants”.

Aussi, la Plateforme demande “l’annulation de l’enquête publique en cours et son report après l’été ou, a minima, son extension”, “une plus grande transparence sur les engagements pris, les montants dépensés ou engagés pour un projet dont la valeur globale dépasse le milliard d’euros”, “une concertation des habitants et acteurs socio-économiques”. Et plus globalement, “un réaménagement du plateau du Heysel pensé de façon démocratique et équilibrée, au profit de l’intérêt général”.

(*) ARAU, Bond Beter Leef Milieu, BRAL, CSC Bruxelles, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), UCM, Unizo.