Le long du Ring, Wezembeek-Oppem met en place un plan anti-trafic de transit : “Aux heures de pointe, on a un déferlement de véhicules”

Un bureau d’études a alors été mandaté, et plusieurs scénarios ont été proposés. Parmi les propositions, c’est l’option la moins radicale qui a été choisie. Il avait notamment été proposé de fermer à la circulation les ponts au-dessus du Ring. Des options jugées imbuvables par les autorités wezembeekoises. “On a choisi de ne pas travailler des coupures, mais plutôt avec des diminutions de la vitesse”, explique l’échevine Fabienne Boucau-Mineur (Les Engagés). “Dans tous les quartiers d’habitation, on crée des zones à vitesse modérée.”

Plan de circulation prévu à Wezembeek-Oppem. ©D.R.

L’avenue des Ducs sera mise à sens unique partiellement afin de simplifier le carrefour “dangereux” avec la chaussée de Malines. Seront également mises à sens unique la rue de la Montagne et la rue Baus. Des filtres seront installés dans des axes mineurs, à savoir l’avenue de l’Écureuil, avenue des Genêts et avenue Elisabeth. À de nombreux endroits de la petite entité, des bandes cyclables et rues cyclables seront instaurées.

Good Move ? “Rien à voir !”

Supprimer le trafic de transit au profit de la mobilité douce, des objectifs qui ressemblent fortement à un plan Good Move ? “Rien à voir !”, assure l’échevine. “À Bruxelles, ils ont travaillé avec des coupures et des filtres forts. Ici, on a voulu travailler avec des ‘filtres doux’, à savoir diminuer la vitesse.”

Le plan devrait être proposé au conseil communal cet automne, avec une implémentation dans la foulée. Selon le bourgmestre, “rien n’est encore définitif, et tout peut encore être nuancé et modifié”. “Les sens uniques ne seront appliqués qu’après mise à l’essai et consultation des riverains”, promet l’échevine de la Mobilité.