Mort de Nahel en France : des émeutes à Bruxelles, 64 personnes interpellées dans le quartier Anneessens et gare du Midi à Saint-Gilles

64 personnes ont été interpellées lors des incidents qui ont eu lieu à Bruxelles dans la nuit de jeudi à vendredi, à la suite de la mort de Nahel, 17 ans, en France. Une personne mineure a été arrêtée judiciairement pour des faits de coups et blessures envers un inspecteur de police, et 47 mineurs et 16 adultes ont été arrêtés administrativement, a indiqué vendredi matin la police locale de Bruxelles.