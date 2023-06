Les pompiers de Bruxelles sont intervenus vers 5h40. Le feu couvait déjà depuis une heure ou deux, sans avoir été remarqué. 1er et 2e étages étaient incendiés.

”L’attaque intérieure a été interrompue à la suite des températures très élevée au 1e étage”, confie Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. “L’extinction s’est poursuivie via les fenêtres et la toiture. L’isolation de celle-ci était également la proie des flammes et le brasier s’est aussi propagé sous les tuiles de la maison adjacente”.

Une maison en bois a flambé rue de Vrière à Laeken. ©Pompiers de Bruxelles

Il s’agissait d’une maison en construction. Elle est “complètement sinistrée”. Un logement de la maison attenante est également “inhabitable”. Il n’y a pas de blessé. L’origine du sinistre reste à déterminer.

Le déblai est de longue durée. Il était toujours en cours à 11h, “ainsi que l’extinction de quelques points chauds”. Vu la durée de l’intervention, les pompiers sur place ont été relevés par leurs collègues. Deux camions-citernes ont été mobilisés en raison de difficulté d’approvisionnement en eau.