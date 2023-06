La tradition de l'Ommegang est à nouveau perpétuée à l'occasion de deux cérémonies prévues durant deux soirées: près de 1.400 figurants, 40 chevaux et 38 groupes folkloriques participent à cette reconstitution de la procession des différents corps de la Ville de Bruxelles et de la noblesse belge devant l'empereur Charles Quint et son fils, le futur roi Philippe II, en 1549.

Il s'agit de la deuxième édition de cette procession historique depuis sa reconnaissance au Patrimoine mondial de l'UNESCO, en décembre 2019.

Cette année, la chanteuse belge Axelle Red portera le rôle d'Héraut lors de la cérémonie.