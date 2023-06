Anaïs Maes, enseignante et déléguée syndicale, remplacera Ans Persoons comme échevine de l’Urbanisme à la Ville de Bruxelles

Anaïs Maes se dit “honorée” par cette nomination. Elle prêtera serment le 4 septembre 2023, vu son poste d’enseignante dans un athénée d’Etterbeek. Dans l’intervalle, ses compétences sont “transférées provisoirement” au Bourgmestre Philippe Close (PS) et à l’échevin Bart Dhont (Ecolo-Groen). “Elle profitera de l’été pour se familiariser avec la compétence de l’urbanisme et des espaces publics”, glisse Vooruit.

Anaïs Maes a été désignée par Vooruit pour reprendre les compétences d'échevine d'Ans Persoons à la Ville de Bruxelles: Urbanisme, Espaces publics et Enseignement néerlandophone. ©Vooruit

En coulisses

Anaïs Maes est née et a grandi à Bruxelles. Elle était candidate sur la liste tirée par Ans Persoons en 2018. Elle y occupait la 12e place et a recueilli 2,86 % des votes, soit 177 voix. Ça faisait d’elle la 8e suppléante mais, selon Vooruit, “8 autres candidats de la liste ont renoncé à leur mandat”.

Le parti socialiste flamand explique que Maes a déjà “travaillé en coulisses en tant que conseillère pour Vooruit en matière d’enseignement. La compétence de l’enseignement néerlandophone entre donc pile dans ses cordes”. L’intéressée ne dit rien d’autre : “En tant qu’enseignante, je m’engageais à faire la différence pour mes élèves. Aujourd’hui, j’ai la chance de faire la différence pour les jeunes de Bruxelles et tous les autres habitants de notre ville.

Lander Piccart, président de Vooruit Ville de Bruxelles, se félicite de ce choix. “Ces dernières années, nous avons montré avec Ans Persoons que même en tant que plus petit parti au sein du collège de la Ville de Bruxelles, nous pouvions apporter des changements fondamentaux. Je suis persuadé qu’avec Anaïs, que j’ai appris à connaître comme une camarade de lutte engagée et intelligente lors de la campagne de 2018, nous avons la garantie d’avoir également une échevine qui se consacrera chaque jour à faire de Bruxelles, Laeken, Neder-over-Heembeek et Haren un endroit encore plus agréable pour vivre, habiter et travailler”.

Laekenoise et historienne

Anaïs Maes (39 ans) est née et a grandi à Bruxelles. Elle vit dans le quartier “De Wand”, à Laeken. Elle est titulaire d’un doctorat en histoire et était jusqu’à présent enseignante à la GO ! Atheneum Etterbeek. Elle a également été chercheuse et professeure invitée au département d’histoire de la VUB. Elle s’est engagée dans son école en tant que représentante syndicale CGSP.

Fille d’un père flamand et d’une mère francophone, Anaïs est parfaite bilingue. Elle est mariée et a une fille de 9 ans. Entre 2005 et 2008, elle a été présentatrice à l’ancienne radio régionale FM Brussel et à TV Brussel (aujourd’hui BRUZZ).