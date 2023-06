Lancée en ce mois de juin, la rénovation des tunnels Bailli et Vleurgat sur l’avenue Louise se poursuivra cet été. “Le tube des deux tunnels en direction La Cambre est fermé jusqu’au 20 juillet (la circulation s’effectue en deux sens dans le tube vers le centre). À partir du 21 juillet et jusqu’au 28 août, ce sera au tour du tube des tunnels direction centre d’être fermés (circulation sur une bande vers La Cambre et uniquement en surface via la latérale vers le centre). Pour la rentrée scolaire, les tunnels rouvriront sur une bande dans chaque sens et les travaux se poursuivront uniquement de nuit.”

Travaux dans les tunnels Bailli et Vleurgat ©IPM Graphics

Perturbations également dans les passages souterrains de l’est bruxellois. Du 1er juillet au 27 août, les tunnels Tervuren et Woluwe seront fermés. “Au programme : enlèvement de l’amiante, réparation des dégradations du béton des plafonds et protection anti-rouille.” Désamiantage également au tunnel Arts-Loi, avec une fermeture du 22 juillet à la fin août.

Enfin, d’autres infrastructures souterraines seront perturbées, mais uniquement en soirée. Les fermetures nocturnes du tunnel Trône vont notamment se poursuivre jusqu’à la fin octobre. De plus, “le tunnel Madou sera fermé la nuit jusqu’à la fin du mois de septembre et les tunnels Reyers-Centre et Rogier jusqu’à la fin du mois de décembre. ​ À partir du mois de septembre, des travaux de nuit seront également effectués dans le tunnel Porte de Namur (jusqu’à mars 2024) et le tunnel Botanique (jusque début 2024). Dans tous ces tunnels, le béton des plafonds sera réparé et protégé contre la corrosion.”

Perturbations au pont Beaulieu

En surface, des interventions majeures sont prévues. La rénovation du pont Beaulieau (E411) aura lieu cet été. “Il s’agit de la rénovation complète du tablier du pont, y compris les joints de dilatation, l’étanchéité, la chaussée et les garde-corps. Ces travaux se dérouleront en deux phases : en juillet et août 2023 sur les voies Ixelles/centre-ville, en été 2024 sur les voies en direction d’Auderghem/banlieue. Les voies sur lesquelles les travaux sont effectués seront fermées à la circulation et le trafic sera reporté sur les 2 autres voies, mises à une bande dans chaque sens.”

Plusieurs chantiers de pistes cyclables et d’infrastructures piétonnes seront à l’ordre du jour. Les chantiers entrepris au cimetière de Jette et sur la Petite Ceinture se poursuivent. L’avenue du Diamant sera réasphaltée. De même, “les trottoirs seront refaits sur l’avenue Brugmann, la rue de l’Hôtel des Monnaies, la rue du Progrès, l’avenue de la Reine et l’avenue du Diamant.” Une passerelle cyclo-piétonne sera construite rue du Sceptre par Beliris.

Enfin, comme chaque été, la Stib profite d’une affluence plus faible pour entreprendre de lourds chantiers. C’est principalement la Moyenne Ceinture qui sera impactée. “Sur l’avenue Général Wahis, des désagréments sont à prévoir à l’intersection avec l’avenue Léopold III vers Montgomery pour le déplacement de l’arrêt de tram. Un peu plus loin sur cet axe, au croisement Lambermont/Princesse Elisabeth, la Stib renouvelle les voies du tram, ce qui entraîne une circulation sur des voies rétrécies.” Perturbations également place Louise et chaussée de Neerstalle dans le cadre de la grande rénovation de l’axe forestois. Sans oublier, le vaste chantier du tram 10 qui impacte Neder-over-Heembeek.