Benoît Hellings sera candidat-bourgmestre à la Ville de Bruxelles en 2024 : “Good Move a créé un attrait commercial et une qualité de vie”

Ancien député et sénateur, l’échevin Hellings assure ne pas lorgner sur les régionales-fédérales de juin, et n’avoir d’yeux que pour les locales d’octobre : “ma priorité, c’est la commune, car c’est là qu’on peut agir le plus rapidement. On a souvent reproché pendant 40 ans aux écologistes d’être irréalistes, c’est un reproche qu’on ne peut plus nous faire.”

Lors de ces quatre années aux manettes échevinales, les Verts bruxellois se targuent en effet d’avoir “créé des espaces verts”, lancé la rénovation du stade Roi Baudouin, transformé les crèches en “éco-crèches”… et, bien sûr, d’avoir mis en place le plan Good Move dans le Pentagone, qu’ils défendent et assument malgré les critiques de l’opposition. “Changer une ville, ça ne se fait pas sans faire de bruit. Avec Good Move, on a entendu des personnes crier fort, mais on a moins entendu tous ceux qui profitent d’un centre-ville attractif. Good Move a créé un attrait commercial et une qualité de vie. Entre Rogier et Fontainas, on a 150.000 personnes à pied un samedi normal de février. Le centre-ville est attractif”, appuie cet habitant de Dansaert, qui veut souligner les effets du plan sur la qualité de l’air.

Une coalition “progressiste”

Parmi les projets phares que les Verts entendent défendre en 2024 : le futur réseau de chaleur de Neder-Over-Heembeek (qui permettra d’alimenter le nouveau quartier Zir4, les logements sociaux et la piscine), et la concrétisation d’une piscine publique à ciel ouvert dans le canal.

À ses côtés s’il obtient les clés de la Ville, Ecolo-Groen dit vouloir une coalition “progressiste”. “Je suis fier de cette majorité”, glisse le candidat-bourgmestre. Entre les mots, comprenez : le MR n’est pas le partenaire privilégié des Verts. “Si nous avions eu le MR avec nous, on n’aurait pas eu de tram à Neder-Over-Heembeek par exemple.” Et le PTB ? “On est ouvert à discuter avec les partis démocratiques. Mais je leur dis : chiche ? Il faut sortir des grands discours, et je ne suis pas sûr que le PTB veuille partager le pouvoir”, glisse Benoît Hellings.

Lors du dernier scrutin communal, les Verts avaient pour rappel décroché 9 sièges sur 49, un deuxième score loin du PS et ses 17 sièges.